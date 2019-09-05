Ольга Бузова не намерена гасить долги собственного отца

Недавно в Сети появились сведения, что отец телеведущей, звезды проекта "Дом-2" и певицы Ольги Бузовой Игорь Бузов забыл заплатить, после чего у него получился долг в 32 тысячи рублей. По этому поводу знаменитость высказалась, что не намерена помогать родителю в оплате.По словам Ольги Бузовой, ее отец ведет собственный бизнес, а потому он сотрудничает с ее командой. Мужчина сам в состоянии погасить долги, отметила певица. Тем не менее, хейтеры поспешили напомнить Бузовой, что не так давно она подарила маме квартиру, а вот отцу помочь не пожелала.