Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина объяснила, почему Илью Яббарова не пускают к дочери

Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина в очередной раз решила затронуть тему конфликта со своим экс-возлюбленным Ильей Яббаровым. В частности, в разговоре с Дмитрием Дмитренко Рапунцель-младшая рассказала, почему саратовский шансонье больше не общается со своей дочерью. Оказалось, что мужчина на протяжении года не интересовался жизнью наследницы и никак ей не помогал, а теперь бывшая жена и дочь и вовсе не хотят с ним общаться.Примечательно, что Илья Яббаров также не стоит в стороне, и недавно он не только поссорился со всей семьей Алены Савкиной, но и обвинил молодую маму в алкоголизме и проституции.