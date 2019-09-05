Тест выявил на теле Натальи Рудовой признаки ожирения

В режиме Stories Наталья Рудова опубликовала результаты тестирования собственного тела. Оказалось, что у актрисы “почти ожирение”, но она считает, что весь лишний вес у нее сосредоточился в одной области — груди. Поклонники уверены, что их кумир прошла тот же тест, что и Анфиса Чехова, которая рассказала о наличии килограммов, которые нужно убрать. Публика подозревает, что оценивание проходит с ошибкой, поскольку многие не видят в фигуре Натальи Рудовой проблем, с которыми нужно бороться.Как передает “7 Дней”, Анфиса Чехова похудела на 25 кг, но размер ее груди все равно остался на уровне третьего или четвертого размера.