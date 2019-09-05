АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
EUR 73.06 USD 66.50
Курс валют на 05.09.2019

Представлен улучшенный вариант смартфона Asus ROG Phone II

Компания Asus презентовала общественности улучшенный вариант смартфона ROG Phone II, ориентированный на рынок Европы. Обновленная модель Ultimate была показана в рамках выставки IFA 2019.

Международная версия игрового смартфона ROG Phone II от компании Asus уже представлена широкой публике и продается по предварительному заказу. После появления новинки на рынке КНР она стала пользоваться большим спросом. Теперь ROG Phone II доступен в Европе, где стандартная версия продвигалась под именем Elite Edition. Данный аппарат имеет аналогичные с китайской версией характеристики, включая экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма. Также новинка имеет камеру на 48 Мп, работает на платформе Snapdragon 855 Plus и 12 Гб ОЗУ.

Улучшенный Asus ROG Phone II получил 1 Тб ПЗУ в паре с сотовой связью повышенного качества. Производитель снабдил аппарат матовым корпусом в версии Ultimate. Новинка доступна по предзаказу в странах Европы, а стоимость гаджета составит почти 900 евро. Топовая модель поступит в продажу по цене 1,2 тысячи евро в конце 2019 года.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова не намерена гасить долги собственного…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина объяснила, почему Илью Яббарова не пускают к…
Представлен улучшенный вариант смартфона Asus ROG Phone…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова: «Я проживаю жизнь, которую…
Бывшая пассия Валерия Блюменкранца рассказала, как шокировала мужа игрушками для…
Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в…
Названы шесть шагов к повышению удовольствия от…
Гоша Куценко оригинально поздравил Марию Миронову с…
Samsung Galaxy Note 10+ 5G прошел тесты на скорость интернета и…
Сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер выйдет в 2021…
Составлен ТОП-3 лучших спорткаров с ценой до 500 тысяч…
Наташа Королева призналась, что в их с Тарзаном браке не было…
Медики рассказали о симптомах и последствиях переедания…
Принц Гарри впервые с момента рождения сына сумел…
Медведева прокомментировала «воровство» Загитовой своей любимой песни «Bad…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров признался в симпатии к Насте…
Acer представило геймерское кресло за 14 тысяч…
Анастасия Костенко рассказала о «жутком токсикозе» во время второй…
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения Елизаветы II посетить замок…
«Четвертосентябрьская линейка»: Кристина Асмус показала стойку на…
Стали известны подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина…
Любитель астрономии заметил на Луне старый советский…
Мать покойного Децла носит одежду…
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают…
Олег Газманов похвастался обнаженным…
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без…
Избранница Алексея Учителя Юлия Пересильд отмечает…
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов…
83-летняя американка похвасталась свиданиями с молодыми парнями из…
В Сети обсуждают сходство во внешности Яны Шафеевой и матери Захара…
«Тяжело все время быть честным»: Дима Билан рассказал о причине своего нежелания возвращаться в шоу…
Новый BMW M2 получит гибридную версию в 2022…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров считает виновной в неподобающем поведении Алены Савкиной ее…
Родные Юлии Началовой начали перевозить вещи из ее…
Роскачество собирается создать панель мониторинга запросов…
«Разлеглась прынцесса»: Анжелика Ревва пошутила над Светланой Лободой в…
Смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили Android…
Ксения Собчак заявила, что Крым нужно вернуть…
Британка рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го…
Муж Полины Гагариной обнаружил, что в Сети продают бикини Ольги…
Просмотреть все новости