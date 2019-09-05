Представлен улучшенный вариант смартфона Asus ROG Phone II





Международная версия игрового смартфона ROG Phone II от компании Asus уже представлена широкой публике и продается по предварительному заказу. После появления новинки на рынке КНР она стала пользоваться большим спросом. Теперь ROG Phone II доступен в Европе, где стандартная версия продвигалась под именем Elite Edition. Данный аппарат имеет аналогичные с китайской версией характеристики, включая экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма. Также новинка имеет камеру на 48 Мп, работает на платформе Snapdragon 855 Plus и 12 Гб ОЗУ.Улучшенный Asus ROG Phone II получил 1 Тб ПЗУ в паре с сотовой связью повышенного качества. Производитель снабдил аппарат матовым корпусом в версии Ultimate. Новинка доступна по предзаказу в странах Европы, а стоимость гаджета составит почти 900 евро. Топовая модель поступит в продажу по цене 1,2 тысячи евро в конце 2019 года.