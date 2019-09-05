Звезда «Дома-2» Милена Безбородова: «Я проживаю жизнь, которую ненавижу»

«Я рыдаю минимум пять раз в неделю. У меня все время в голове мысли, что я никому не нужна. Да я сама себе уже по итогу не нужна», - пишет Милена.

«Сейчас я это написала, но по итогу продолжу проживать жизнь, которую ненавижу», - заключила возлюбленная Алексея Безуса.



Телезрители «Дома-2» начали замечать, что в последнее время Милена Безбородова стала часто плакать. 19-летняя девушка то и дело находится в депрессивном состоянии и не знает, как с этим бороться. Вероятно, избранница Леши Безуса сама устала от своего «больного» состояния, поэтому и решила поведать о проблемах поклонникам, у которых, заодно, и попросила совета.Несколько часов назад Безбородова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором сразу же заявила, что к ее огромному сожалению, она живет какую-то не такую жизнь. По словам Милены, так получается, что ей постоянно приходиться жить по чужим правилам, где ее заставляют отказываться от того, что ей в действительности приносит большое удовольствие.Более того, Безбородова уверяет, что давно начала задумываться на тему того, что нужно что-то менять. Особенно Милене хочется заниматься тем, что ей доставляет огромное удовольствие. Вот только все ее мысли заняты совершенно другим.Безбородова понимает, что она не та, которой ей бы хотелось быть, но не знает, что с этим делать.