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Звезда «Дома-2» Милена Безбородова: «Я проживаю жизнь, которую ненавижу»

Одна из самых ярых скандалисток реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова сделала неожиданное признание. Как утверждает пассия Алексея Безуса, она ненавидит свою жизнь и от этого очень страдает.
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова: «Я проживаю жизнь, которую ненавижу»

Телезрители «Дома-2» начали замечать, что в последнее время Милена Безбородова стала часто плакать. 19-летняя девушка то и дело находится в депрессивном состоянии и не знает, как с этим бороться. Вероятно, избранница Леши Безуса сама устала от своего «больного» состояния, поэтому и решила поведать о проблемах поклонникам, у которых, заодно, и попросила совета.

Несколько часов назад Безбородова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором сразу же заявила, что к ее огромному сожалению, она живет какую-то не такую жизнь. По словам Милены, так получается, что ей постоянно приходиться жить по чужим правилам, где ее заставляют отказываться от того, что ей в действительности приносит большое удовольствие.

Более того, Безбородова уверяет, что давно начала задумываться на тему того, что нужно что-то менять. Особенно Милене хочется заниматься тем, что ей доставляет огромное удовольствие. Вот только все ее мысли заняты совершенно другим.

«Я рыдаю минимум пять раз в неделю. У меня все время в голове мысли, что я никому не нужна. Да я сама себе уже по итогу не нужна», - пишет Милена.

Безбородова понимает, что она не та, которой ей бы хотелось быть, но не знает, что с этим делать.

«Сейчас я это написала, но по итогу продолжу проживать жизнь, которую ненавижу», - заключила возлюбленная Алексея Безуса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:01

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