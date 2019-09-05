Сын Татьяны Булановой сломал ногу после отдыха на Мальдивах

После отдыха на Мальдивах сын Татьяны Булановой сломал левую ногу. Фотографию из смотрового кабинета артистка опубликовала в Instagram. На снимке 12-летний Никита Радимов запечатлен с гипсом и на костылях, а его звездная мать шуточно назвала его “костяной ногой”. В комментариях многие поклонники заподозрили, что таким образом сын певицы выразил свой протест против школы, но в то же время фолловеры пожелали ему скорейшего выздоровления. Публика также поинтересовалась причинами травмы, которые артистка решила оставить нераскрытыми.Многие предположили, что наследник футболиста получил травму на тренировке, но артистка никак не прокомментировала слухи. Официально Татьяна Буланова и Владислав Радимов расстались в 2016 году, а причину развода певица называть не стала.