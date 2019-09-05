Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе

ЛаШону Дэниелсу был всего 41 год, но он уже успел стать культовым автором песен. Он написал множество хитов мирового уровня для звезд первой величины. В его послужном списке есть даже композиции для короля поп-музыки Майкла Джексона. Для него композитор сочинил трек «You Rock My World». Он также работал с Бейонсе, Леди Гагой, Уитни Хьюстон, Дженнифер Лопес и другими. За свою карьеру получил множество премий «Грэмми», последнюю из них ему присудили в 2014 году за песню «Love and War», исполненную Тамаром Брекстоном.Изначально информацию о смерти ЛаШон Дэниелса сообщило авторитетное американское издание CNN. Чуть позже эти сведения подтвердила супруга автора песен Эприл Дэниелс. Она написала трогательное сообщение в Instagram и заявила, что не может поверить в случившееся. Супруга знаменитости подтвердила, что автор многих хитов погиб в автокатастрофе 3 сентября, но не сообщила никаких других подробностей.Подписчики супруги ЛаШон Дэниелса выразили ей соболезнования и заявили, что ее муж повлиял на миллионы людей по всему миру, поэтому Эприл может им гордиться. Также многие хотели узнать, когда состоится прощание с погибшим.