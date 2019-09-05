Медики рассказали о простых способах справиться с головной болью





В первую очередь, медики советуют обратить внимание на количество выпиваемой жидкости. Именно нехватка воды в организме зачастую становится причиной возникновения регулярных головных болей, а также может привести к спазмам и прочим неприятным последствиям.Также в качестве не только лечения, но и профилактики головных болей эксперты советуют использовать травяные настои, в частности мятный чай. Напиток из ароматного растения поможет снять стресс, расслабиться и избавиться от эмоционального перенапряжения, а это, в свою очередь, избавит не только от мигреней, но и от ряда других заболеваний, возникающих на фоне постоянных психических нагрузок.Кроме того, врачи рекомендуют включить в рацион и такой полезный продукт, как красный перец. Этот овощ содержит не только огромное количество витаминов и микроэлементов, но и вещество под названием капсаицин, обладающее обезболивающим эффектом. Также перец богат антиоксидантами, способными ослабить воспалительные процессы в организме и вывести накопившиеся в нем шлаки, что также благотворно сказывается на состоянии здоровья.