Бывшая пассия Валерия Блюменкранца рассказала, как шокировала мужа игрушками для взрослых
Бывшая избранница одного из самых ярких выпускников «Дома-2» Валерия Блюменкранца 19-летняя Любовь Дробкова призналась, что всегда любила вносить в свою сексуальную жизнь какое-то разнообразие. По словам длинноволосой красавицы, именно этим в свое время она шокировала своего мужа, который не знал, что она предпочитает пользоваться игрушками для взрослых.
Не секрет, что Любовь Дробкова появилась в Периметре довольно ярко. Девушка не только пришла на телестройку полуобнаженная, но и сразу же заявила, что в свои 19 лет уже была замужем за представителем народов семитской этноязыковой группы.
Считанные часы назад в Сети появилось интервью, которое Любовь Дробкова не так давно давала журналистам «Дома-2». Во время беседы с репортерами девушка вспомнила «волшебство» с бывшим супругом египтянином, которого она до сих пор считает самым бесшабашным и страстным любовником.
Как утверждает Дробкова, в определенный период ей перестало хватать страсти с мужем. Оказывается, что с первым своим избранником Любовь занималась «волшебством» практически везде, где они появлялись: в парке, в туалете, у приятелей.
Дробкова уверяет, что именно она предлагала мужу испробовать всевозможные варианты, которые помогут им разнообразить свою сексуальную жизнь, однако мужчина боялся, что их кто-то может увидеть. Более того, избранник находился в шоке, когда узнал, что Любовь пользуется игрушками для взрослых, пишет Dom2Life.
Не секрет, что Любовь Дробкова появилась в Периметре довольно ярко. Девушка не только пришла на телестройку полуобнаженная, но и сразу же заявила, что в свои 19 лет уже была замужем за представителем народов семитской этноязыковой группы.
Считанные часы назад в Сети появилось интервью, которое Любовь Дробкова не так давно давала журналистам «Дома-2». Во время беседы с репортерами девушка вспомнила «волшебство» с бывшим супругом египтянином, которого она до сих пор считает самым бесшабашным и страстным любовником.
Как утверждает Дробкова, в определенный период ей перестало хватать страсти с мужем. Оказывается, что с первым своим избранником Любовь занималась «волшебством» практически везде, где они появлялись: в парке, в туалете, у приятелей.
«Этого ощущения в браке мне очень не хватало», - подчеркнула героиня «Дома-2».
Дробкова уверяет, что именно она предлагала мужу испробовать всевозможные варианты, которые помогут им разнообразить свою сексуальную жизнь, однако мужчина боялся, что их кто-то может увидеть. Более того, избранник находился в шоке, когда узнал, что Любовь пользуется игрушками для взрослых, пишет Dom2Life.