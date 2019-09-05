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Бывшая пассия Валерия Блюменкранца рассказала, как шокировала мужа игрушками для взрослых

Бывшая избранница одного из самых ярких выпускников «Дома-2» Валерия Блюменкранца 19-летняя Любовь Дробкова призналась, что всегда любила вносить в свою сексуальную жизнь какое-то разнообразие. По словам длинноволосой красавицы, именно этим в свое время она шокировала своего мужа, который не знал, что она предпочитает пользоваться игрушками для взрослых.
Бывшая пассия Валерия Блюменкранца рассказала, как шокировала мужа игрушками для взрослых

Не секрет, что Любовь Дробкова появилась в Периметре довольно ярко. Девушка не только пришла на телестройку полуобнаженная, но и сразу же заявила, что в свои 19 лет уже была замужем за представителем народов семитской этноязыковой группы.

Считанные часы назад в Сети появилось интервью, которое Любовь Дробкова не так давно давала журналистам «Дома-2». Во время беседы с репортерами девушка вспомнила «волшебство» с бывшим супругом египтянином, которого она до сих пор считает самым бесшабашным и страстным любовником.

Как утверждает Дробкова, в определенный период ей перестало хватать страсти с мужем. Оказывается, что с первым своим избранником Любовь занималась «волшебством» практически везде, где они появлялись: в парке, в туалете, у приятелей.

«Этого ощущения в браке мне очень не хватало», - подчеркнула героиня «Дома-2».

Дробкова уверяет, что именно она предлагала мужу испробовать всевозможные варианты, которые помогут им разнообразить свою сексуальную жизнь, однако мужчина боялся, что их кто-то может увидеть. Более того, избранник находился в шоке, когда узнал, что Любовь пользуется игрушками для взрослых, пишет Dom2Life.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:54

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