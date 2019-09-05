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Принц Гарри впервые с момента рождения сына сумел выспаться

Недавно принц Гарри отправился в Нидерланды для обсуждения экологических вопросов с крупными авиакомпаниями. Супруг Меган Маркл поселился в одном из местных отелей и признался, что в первые с момента рождения сына сумел хорошо выспаться.
Принц Гарри впервые с момента рождения сына сумел выспаться

У принца Гарри и его жены в мае родился первенец, и с тех пор члены королевской семьи находятся в постоянных заботах. Герцог и герцогиня Сассекские самостоятельно воспитывают сына, и это отнимает у них немало сил. Больше всего времени на данные вопросы тратит Меган Маркл, но ее муж старается регулярно помогать супруге. Именно поэтому очень часто ему не удается хорошо выспаться.

Как недавно признался сам принц Гарри, бессонных ночей у него оказалось значительно больше, чем думали другие. Недавно он прилетел в Нидерланды за несколько дней до начала мероприятий, посвященных защите окружающей среды, поэтому одну ночь он провел в номере в одиночестве. Как признался позже супруг Меган Маркл, ему впервые удалось выспаться с момента рождения сына. Член королевской семьи рад такой возможности, но при это отметил, что не имеет ничего против своих обязанностей по воспитанию наследника.

Примечательно, что в Нидерланды принц Гарри прилетел обычном регулярным рейсом, ведь до этого он вместе с Меган Маркл угодил в скандал. Пара уже давно призывает всех заботиться об окружающей среде, но при этом сама регулярно летает на частном самолете.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:30

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