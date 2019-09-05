Медики рассказали о симптомах и последствиях переедания соли





Оказалось, что здоровым количеством соли для человека является не больше чайной ложки в день, а чрезмерное ее употребление грозит серьезными недугами. Последствиями станет развитие некоторых заболеваний, о которых сигнализирует в первую очередь чрезмерная жажда. Как отметили ученые, избыток соли в организме провоцирует сухость во рту, что человек пытается исправить повышенным количеством выпитой воды. Это приводит к отечности, поскольку в организме задерживается жидкость. Кроме того, может возникнуть нарушение в работе мочевыделительной системы, а также появятся камни в почках.Передозировка натрия приводит к расширению сосудов головного мозга, что влечет за собой увеличение артериального давления. Избыток соли также приводит к головным болям и нагрузке на сердце.