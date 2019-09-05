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Звезда «Дома-2» Илья Яббаров признался в симпатии к Насте Голд

Вызывающий герой «Дома-2» Илья Яббаров сделал неожиданное признание. По словам бывшего избранника Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), ему нравится Анастасия Голд.
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров признался в симпатии к Насте Голд

Не секрет, что между Ильей Яббаровым и семейством Алены Савкиной в очередной раз разгорелся громкий скандал. Саратовскому шансонье не нравится отношение бывшей пассии к их общему наследнику. Более того, 34-летний участник во всех бедах винит мать Рапунцель-младшей – Татьяну Владимировну Григорьевскую.

Правда, у Яббарова, как оказалось, хватает времени не только на конфликты с Савкиной и ее родственниками, но и на личную жизнь. Выяснилось, что на Сейшельских островах Илья начал засматриваться на одну из участниц реалити-шоу «Дом-2» - Анастасию Голд. Правда, на данный момент между островитянами только дружеские отношения.

Считанные часы назад Яббаров опубликовал у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой он запечатлен с потенциальной пассией. Под снимком Илья оставил короткий пост, в котором не только признался в симпатии Анастасии, но и указал на то, что она является его другом.

Яббаров понимал, что сейчас на него может посыпаться критика, поэтому попросил интернет-пользователей постараться обойтись без оскорблений.

«Если честно, нравится мне Настя. Она очень красивая и хорошая», - подчеркнул герой «Дома-2».

Нужно сказать, что подписчики сразу же обратили внимание на то, что между Яббаровым и Голд явно пробежала искра, которая заметна даже на фото. К слову, читатели не стали набрасываться на Илью с критикой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:14

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