Анастасия Костенко рассказала о «жутком токсикозе» во время второй беременности

На своей странице в Instagram модель Анастасия Костенко, нынешняя избранница бывшего мужа звезды реалити-шоу "Дом-2" и певицы Ольги Бузовой, рассказала поклонникам о течении своей второй беременности. По словам будущей мамы, в первом триместре она страдала от «жуткого токсикоза», а пережить ей болезненный период помог футболист Дмитрий Тарасов.Анастасия Костенко отметила, что он очень многое сделал для нее и их растущей семьи, поблагодарила супруга за любовь и заботу и назвала его лучшим мужем и отцом. Модель добавила, что обожает своего избранника, и все у них идет по плану. Избранница экс-супруга Ольги Бузовой рассказала, что пока не ощущает в полной мере вторую беременность, так как все ее внимание сейчас занимает годовалая дочь Милана.О беременности Анастасии Костенко стало известно совсем недавно, когда модель и футболист Дмитрий Тарасов опубликовали в Instagram несколько трогательных семейных фотографий, а экс-супруг певицы Ольги Бущовой отметил, что не видит более смысла молчать, и мечты сбываются.