АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
EUR 73.06 USD 66.50
Курс валют на 05.09.2019

Анастасия Костенко рассказала о «жутком токсикозе» во время второй беременности

Модель Анастасия Костенко рассказала о том, что в первый триместр второй беременности у нее был «жуткий токсикоз», а пережить это ей помог футболист Дмитрий Тарасов. Сейчас влюбленные с радостью ожидают рождения второго малыша.
Анастасия Костенко рассказала о «жутком токсикозе» во время второй беременности

На своей странице в Instagram модель Анастасия Костенко, нынешняя избранница бывшего мужа звезды реалити-шоу "Дом-2" и певицы Ольги Бузовой, рассказала поклонникам о течении своей второй беременности. По словам будущей мамы, в первом триместре она страдала от «жуткого токсикоза», а пережить ей болезненный период помог футболист Дмитрий Тарасов.

Анастасия Костенко отметила, что он очень многое сделал для нее и их растущей семьи, поблагодарила супруга за любовь и заботу и назвала его лучшим мужем и отцом. Модель добавила, что обожает своего избранника, и все у них идет по плану. Избранница экс-супруга Ольги Бузовой рассказала, что пока не ощущает в полной мере вторую беременность, так как все ее внимание сейчас занимает годовалая дочь Милана.

О беременности Анастасии Костенко стало известно совсем недавно, когда модель и футболист Дмитрий Тарасов опубликовали в Instagram несколько трогательных семейных фотографий, а экс-супруг певицы Ольги Бущовой отметил, что не видит более смысла молчать, и мечты сбываются.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Гарри впервые с момента рождения сына сумел…
Медведева прокомментировала «воровство» Загитовой своей любимой песни «Bad…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров признался в симпатии к Насте…
Acer представило геймерское кресло за 14 тысяч…
Анастасия Костенко рассказала о «жутком токсикозе» во время второй…
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения Елизаветы II посетить замок…
«Четвертосентябрьская линейка»: Кристина Асмус показала стойку на…
Стали известны подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина…
Любитель астрономии заметил на Луне старый советский…
Мать покойного Децла носит одежду…
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают…
Олег Газманов похвастался обнаженным…
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без…
Избранница Алексея Учителя Юлия Пересильд отмечает…
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов…
83-летняя американка похвасталась свиданиями с молодыми парнями из…
В Сети обсуждают сходство во внешности Яны Шафеевой и матери Захара…
«Тяжело все время быть честным»: Дима Билан рассказал о причине своего нежелания возвращаться в шоу…
Новый BMW M2 получит гибридную версию в 2022…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров считает виновной в неподобающем поведении Алены Савкиной ее…
Родные Юлии Началовой начали перевозить вещи из ее…
Роскачество собирается создать панель мониторинга запросов…
«Разлеглась прынцесса»: Анжелика Ревва пошутила над Светланой Лободой в…
Смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили Android…
Ксения Собчак заявила, что Крым нужно вернуть…
Британка рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го…
Муж Полины Гагариной обнаружил, что в Сети продают бикини Ольги…
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от Никиты…
Ученые: Одинокие подростки не менее социальны, чем состоящие в романтических отношениях…
В Сети сообщили о второй беременности Ксении…
Британка умерла из-за того, что врачи не заметили у нее перелом…
Лариса Гузеева вернулась в Instagram после хакерской атаки на ее…
Представлен ТОП лучших электрокаров…
Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel ради сериала на…
В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей…
Айза Анохина похвасталась квартирой после…
Инсайдеры: Смартфон Google Pixel 4 появится в четырёх…
Роза Сябитова обещала женить солиста "Иванушек International" Андрея…
Учёные объяснили, почему северные народы болеют диабетом реже…
Просмотреть все новости