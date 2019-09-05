Acer представило геймерское кресло за 14 тысяч долларов
Компания Acer представила необычное геймерское кресло, скорее напоминающее трон. Оно называется Predator Thronos Ai и будет иметь 3 монитора, его ценник составит 14 тысяч долларов, продажи новинки начнутся в конце 2019 года.
Новое геймерское кресло компания Acer представила в рамках выставки IFA 2019. Это уже не первый подобный аксессуар от бренда, его прошлая модель стоила куда дороже – около 30 тысяч долларов. Predator Thronos Ai похвастается ценником в 14 тысяч и практически аналогичными функциями. Новинка позволит любому человеку погрузиться в игровой процесс с головой и полностью отгородиться от внешнего мира.
Для этого геймерское кресло Predator Thronos Ai предложит покупателям специальное сидение с регулировкой высоты, положения и наклона. В конструкцию встроены подставки для 3 мониторов, расположенных в линию. Разработана специальная система прокладки всех кабелей, позволяющая спрятать их под составными частями для сохранения удобства и эстетического внешнего вида. Также имеются подстаканники, держатели гарнитур, USB-концентраторы, микрофоны, камеры и многое другое.
Практически все элементы геймерского кресла Predator Thronos Ai поддаются регулировке и настройке. Вес новинки составляет 324 килограмма, поэтому устанавливать ее можно будет только в помещениях, имеющих крепкий пол. Продажи стартуют в конце 2019 года, незадолго до них будет открыт предзаказ.
Новое геймерское кресло компания Acer представила в рамках выставки IFA 2019. Это уже не первый подобный аксессуар от бренда, его прошлая модель стоила куда дороже – около 30 тысяч долларов. Predator Thronos Ai похвастается ценником в 14 тысяч и практически аналогичными функциями. Новинка позволит любому человеку погрузиться в игровой процесс с головой и полностью отгородиться от внешнего мира.
Для этого геймерское кресло Predator Thronos Ai предложит покупателям специальное сидение с регулировкой высоты, положения и наклона. В конструкцию встроены подставки для 3 мониторов, расположенных в линию. Разработана специальная система прокладки всех кабелей, позволяющая спрятать их под составными частями для сохранения удобства и эстетического внешнего вида. Также имеются подстаканники, держатели гарнитур, USB-концентраторы, микрофоны, камеры и многое другое.
Практически все элементы геймерского кресла Predator Thronos Ai поддаются регулировке и настройке. Вес новинки составляет 324 килограмма, поэтому устанавливать ее можно будет только в помещениях, имеющих крепкий пол. Продажи стартуют в конце 2019 года, незадолго до них будет открыт предзаказ.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:07