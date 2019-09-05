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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения Елизаветы II посетить замок Балморал

Меган Маркл и принц Гарри жестокого обошлись с королевой Елизаветой II, отказавшись от приглашения в замок Балморал. Как передает портал The Sun, супруги сослались на недостаточный возраст своего ребенка.

Елизавета II уже по многолетней традиции проводит два летних месяца в стенах замка Балморал, находящегося в Шотландии. На приглашение королевы стать гостями резиденции Меган Маркл и принц Гарри ответили отказом, сославшись на то, что их сыну пока нельзя совершать такие путешествия. Как известно, наследнику пары уже около четырех месяцев. Как передает близкий к королеве источник, отказ сильно оскорбил монарха, поскольку на тот момент бывшая актриса вместе с сыном уже посетила Ибицу, а также встретилась с Элтоном Джоном во Франции.

Как передают СМИ, Меган Маркл не захотела посещать замок Балморал, поскольку из всех развлечений там предусмотрены лишь стрельба, охота и рыбалка.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:51

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