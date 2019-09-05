Принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения Елизаветы II посетить замок Балморал





Елизавета II уже по многолетней традиции проводит два летних месяца в стенах замка Балморал, находящегося в Шотландии. На приглашение королевы стать гостями резиденции Меган Маркл и принц Гарри ответили отказом, сославшись на то, что их сыну пока нельзя совершать такие путешествия. Как известно, наследнику пары уже около четырех месяцев. Как передает близкий к королеве источник, отказ сильно оскорбил монарха, поскольку на тот момент бывшая актриса вместе с сыном уже посетила Ибицу, а также встретилась с Элтоном Джоном во Франции.Как передают СМИ, Меган Маркл не захотела посещать замок Балморал, поскольку из всех развлечений там предусмотрены лишь стрельба, охота и рыбалка.