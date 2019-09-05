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Составлен ТОП-3 лучших спорткаров с ценой до 500 тысяч рублей

Многие автолюбители хотели бы иметь в собственном гараже полноценный спортивный автомобиль, однако не многие могут себе его позволить. Эксперты составили ТОП-3 лучших спорткаров с ценой до 500 тысяч рублей.
Составлен ТОП-3 лучших спорткаров с ценой до 500 тысяч рублей

Открывает данный рейтинг некогда популярная модель – Audi TT. Автомобиль похвастается стильным дизайном и компактностью, а также ходовыми характеристикам настоящего спорткара. За подержанный вариант просят от 350 до 500 тысяч рублей в зависимости от состояния. Эксперты советуют автолюбителям при покупке этой модели с пробегом в первую очередь обращать внимание на состояние корпуса, так как он подвержен коррозии сильнее обычного.

Второе место в ТОП-3 лучших спорткаров до 500 тысяч рублей заняла отечественная LADA Granta Sport. Ее ценник составляет около полумиллиона и будет зависеть от комплектации автомобиля, речь тоже идет о подержанных вариантах. Авто имеет стильный дизайн и неплохие ходовые характеристики, хотя в них он и уступает другим моделям в рейтинге.

Первую строчку в ТОП-3 эксперты присудили спорткару TagAZ Aquila. Модель никогда не имела большой популярности, но эксперты считают ее крайне недооцененной. Этот автомобиль является результатом совместной работы российских и французских конструкторов и выпускался всего 2 года: с 2013 по 2014 год. Его ценник на вторичном рынке составляет около 500 тысяч рублей. Авто имеет 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 129 «лошадок».

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Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:59

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