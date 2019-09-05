Сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер выйдет в 2021 году
Студия MGM заявила, что сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер выйдет уже в 2021 году. Режиссером второй части станет известный по фильмам «Перестрелка» и «Высотка» Бен Уитли.
Американский приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли вышел в прокат в марте прошлого года и был настолько популярен, что при бюджете в 94 миллиона долларов получил 274,5 миллиона кассовых сборов. Вопреки изначально скептическому мнению о новой ленте фанатов Анджелины Джоли, которая сыграла в первых экранизациях одноименной игры, молодая шведская актриса также хорошо воплотила на экране образ наследницы дома Крофтов. Именно по причине успеха первого фильма студия MGM решила снять сиквел картины.
Кинокомпания наконец определилась с выбором режиссера, который займется второй частью ленты «Tomb Raider: Лара Крофт» и датой релиза нового продукта. Так, созданием фильма займется Бен Уитли, известный по картинам «Перестрелка» и «Высотка», а премьера новой истории о приключениях Лары Крофт состоится уже в 2021 году, ровно через три года после презентации первой части. Кроме того, Алисия Викандер, с достоинством принявшая критику своего образа теми поклонниками игры, которые посчитали ее Лару недостаточно сексуальной, также выразила желание еще раз сыграть в «Tomb Raider».
Американский приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли вышел в прокат в марте прошлого года и был настолько популярен, что при бюджете в 94 миллиона долларов получил 274,5 миллиона кассовых сборов. Вопреки изначально скептическому мнению о новой ленте фанатов Анджелины Джоли, которая сыграла в первых экранизациях одноименной игры, молодая шведская актриса также хорошо воплотила на экране образ наследницы дома Крофтов. Именно по причине успеха первого фильма студия MGM решила снять сиквел картины.
Кинокомпания наконец определилась с выбором режиссера, который займется второй частью ленты «Tomb Raider: Лара Крофт» и датой релиза нового продукта. Так, созданием фильма займется Бен Уитли, известный по картинам «Перестрелка» и «Высотка», а премьера новой истории о приключениях Лары Крофт состоится уже в 2021 году, ровно через три года после презентации первой части. Кроме того, Алисия Викандер, с достоинством принявшая критику своего образа теми поклонниками игры, которые посчитали ее Лару недостаточно сексуальной, также выразила желание еще раз сыграть в «Tomb Raider».
Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:08