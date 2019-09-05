Сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер выйдет в 2021 году





Американский приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли вышел в прокат в марте прошлого года и был настолько популярен, что при бюджете в 94 миллиона долларов получил 274,5 миллиона кассовых сборов. Вопреки изначально скептическому мнению о новой ленте фанатов Анджелины Джоли, которая сыграла в первых экранизациях одноименной игры, молодая шведская актриса также хорошо воплотила на экране образ наследницы дома Крофтов. Именно по причине успеха первого фильма студия MGM решила снять сиквел картины.Кинокомпания наконец определилась с выбором режиссера, который займется второй частью ленты «Tomb Raider: Лара Крофт» и датой релиза нового продукта. Так, созданием фильма займется Бен Уитли, известный по картинам «Перестрелка» и «Высотка», а премьера новой истории о приключениях Лары Крофт состоится уже в 2021 году, ровно через три года после презентации первой части. Кроме того, Алисия Викандер, с достоинством принявшая критику своего образа теми поклонниками игры, которые посчитали ее Лару недостаточно сексуальной, также выразила желание еще раз сыграть в «Tomb Raider».