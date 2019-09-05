Наташа Королева призналась, что в их с Тарзаном браке не было измен

Как передает “КП”, Наташа Королева и Сергей Глушко никогда не изменяли друг другу. Знаменитость выражает уверенность, что предательство не затронуло их отношений, поскольку они с Тарзаном начали встречаться уже в зрелом возрасте, а их отношение друг к другу всегда оставалось трепетным. В своем микроблоге звезда поздравила избранника с топазовой свадьбой, отметив, что их любовь будет становиться сильнее из года в год, несмотря на слухи в СМИ. Поклонники подозревают, что в паре есть проблемы, но артисты предпочитают их решать за бокалом вина и разговором.Королева считает, что они с Сергеем Глушко все еще молоды душой, хотя с момента их встречи прошло 18 лет. Известно, что на годовщину свадьбы Тарзан подарил супруге букет тюльпанов.