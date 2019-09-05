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Samsung Galaxy Note 10+ 5G прошел тесты на скорость интернета и автономность

Компания Samsung готовит выпуск своего нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который недавно прошел первые тесты. Аналитиков в первую очередь интересовала скорость интернета и автономность устройства, результаты оказались неоднозначными.

Специалисты сайта MacWorld получили в свое распоряжение Samsung Galaxy Note 10+ 5G и рассказали, что смартфона имеет как плюсы, так и недостатки. С одной стороны, сети нового поколения дают очень большую скорость интернета. Загрузка файлов имела показатель 1,6 Гбит/с, а отдача – 50 Мбит/с. Аналитики сообщили, что сумели загрузить 2-х часовой фильм всего за 10 секунд, хотя это и не дает четкого представления о скорости, ведь корректнее было назвать размер файла.

При этом Samsung Galaxy Note 10+ 5G имеет большие проблемы с автономностью. Использование сетей нового поколения серьезно «бьет» по заряду батареи смартфона. Всего за 3 часа работы в интернете устройство потеряла 60% зарядки – с 95% до 35%.

Вопросы вызывает и сами сети 5G. Они работают нестабильно, и с ними имеется множество проблем. Скорость интернета непостоянная, а если повернуться спиной к ретранслятору интернета – он и вовсе пропадает. При этом аналитики отметили, что это проблема самой технологии в том месте, где они проводили тесты, а не Samsung Galaxy Note 10+. В итоге аналитики сделали вывод, что появление 5G в новых iPhone – поспешное решение.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:18

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