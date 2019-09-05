Стали известны подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
В Сети появились подробности грядущего бракосочетания звезды «Дома-2» Ксении Собчак и писателя Константина Богомолова. Сообщается, что на следующей неделе, а если быть точнее, 13 сентября, парочка произнесет друг другу клятвы верности.
Не секрет, что в начале романа Ксении Собчак и Константина Богомолова мало кто верил в их искренность. Многие были просто-таки уверены в том, что это очередной пиар-ход, на который не следует обращать даже внимания. Между тем, недавно выяснилось, что звезды настроены серьезно в отношении друг друга.
Сейчас по Сети ходит информация, что Собчак и Богомолов в ближайшее время не только обзаведутся общим наследником, но и поженятся. Невзирая на то, что и Ксения, и Константин никак не комментируют эти сообщения, читатели продолжают интересоваться подробностями частной жизни светской дамы и режиссера.
Считанные минуты назад стали известны подробности предстоящего праздника Собчак и Богомолова. Сообщается, что свадьба пройдет в самом центре Москвы – в Петровском пассаже, где влюбленные будут предлагать своим гостям деликатесы от «Bosco».
Вот только пока не удалось выяснить, кого именно Собчак и Богомолов пригласили к себе на бракосочетание. Более того, неизвестно, посетят ли праздник Ксении и Константина их бывшие избранники – Максим Виторган и Дарья Мороз, сообщает «СтарХит».
Нужно отметить, что Собчак и Богомолов разошлись со своими бывшими возлюбленными довольно мирно, без публичных выяснений отношений, поэтому есть шанс, что Виторган и Мороз придут на свадьбу.
Не секрет, что в начале романа Ксении Собчак и Константина Богомолова мало кто верил в их искренность. Многие были просто-таки уверены в том, что это очередной пиар-ход, на который не следует обращать даже внимания. Между тем, недавно выяснилось, что звезды настроены серьезно в отношении друг друга.
Сейчас по Сети ходит информация, что Собчак и Богомолов в ближайшее время не только обзаведутся общим наследником, но и поженятся. Невзирая на то, что и Ксения, и Константин никак не комментируют эти сообщения, читатели продолжают интересоваться подробностями частной жизни светской дамы и режиссера.
Считанные минуты назад стали известны подробности предстоящего праздника Собчак и Богомолова. Сообщается, что свадьба пройдет в самом центре Москвы – в Петровском пассаже, где влюбленные будут предлагать своим гостям деликатесы от «Bosco».
Вот только пока не удалось выяснить, кого именно Собчак и Богомолов пригласили к себе на бракосочетание. Более того, неизвестно, посетят ли праздник Ксении и Константина их бывшие избранники – Максим Виторган и Дарья Мороз, сообщает «СтарХит».
Нужно отметить, что Собчак и Богомолов разошлись со своими бывшими возлюбленными довольно мирно, без публичных выяснений отношений, поэтому есть шанс, что Виторган и Мороз придут на свадьбу.