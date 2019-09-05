Названы шесть шагов к повышению удовольствия от секса





Первый из них – это вопрос здоровья. Для получения максимального удовольствия от секса необходимо, чтобы все системы организма работали нормально. Именно поэтому нужно пройти обследование, проконсультироваться с врачом и проверить гормоны. Следующий шаг заключается в пересмотре своих интимных отношений. Каждый партнер должен разобрать их на части и понять для самого себя: что ему нравится, а что - нет. После этого нужно приступить к следующему шагу – разговору со второй половинкой. Необходимо обсудить те мысли и замечания, возникшие во время предыдущего пункта. Эксперты советуют говорить на эту тему без зрительного контакта, например, лежа в кровати или в машине.Следующий шаг для повышения удовольствия от секса заключается в изменении мелких вещей. Эксперты относят к ним скорость, позу, техники и обстановку. Последнюю можно разнообразить с помощью света, музыки и запахов. Также допускается вариант ролевых игр.Еще один шаг, отмеченный экспертами – это осознанный подход к сексу. Необходимо подумать, когда партнерам лучше прибегать к интимной близости – до похода в ресторан или после и т.д. Это поможет им повысить удовольствие. И последний совет экспертов – не бояться использовать сексуальные игрушки.