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Названы шесть шагов к повышению удовольствия от секса

Многие партнеры сталкиваются с проблемами получения удовольствия от секса. Эксперты назвали шесть простых шагов, приводящих к увеличению ощущений от интимной близости.
Названы шесть шагов к повышению удовольствия от секса

Первый из них – это вопрос здоровья. Для получения максимального удовольствия от секса необходимо, чтобы все системы организма работали нормально. Именно поэтому нужно пройти обследование, проконсультироваться с врачом и проверить гормоны. Следующий шаг заключается в пересмотре своих интимных отношений. Каждый партнер должен разобрать их на части и понять для самого себя: что ему нравится, а что - нет. После этого нужно приступить к следующему шагу – разговору со второй половинкой. Необходимо обсудить те мысли и замечания, возникшие во время предыдущего пункта. Эксперты советуют говорить на эту тему без зрительного контакта, например, лежа в кровати или в машине.

Следующий шаг для повышения удовольствия от секса заключается в изменении мелких вещей. Эксперты относят к ним скорость, позу, техники и обстановку. Последнюю можно разнообразить с помощью света, музыки и запахов. Также допускается вариант ролевых игр.

Еще один шаг, отмеченный экспертами – это осознанный подход к сексу. Необходимо подумать, когда партнерам лучше прибегать к интимной близости – до похода в ресторан или после и т.д. Это поможет им повысить удовольствие. И последний совет экспертов – не бояться использовать сексуальные игрушки.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:38

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