Гоша Куценко оригинально поздравил Марию Миронову с беременностью

Мария Миронова недавно сообщила о своей беременности в Instagram, но при этом актриса не рассекретила своего мужа. У звезды есть старший ребенок, 27-летний сын Андрей Миронов-Удалов. Друзья артистки сообщают, что у ее избранника греческие корни, а также есть работа в судовладельческом бизнесе. Однако из-за таких предположений знаменитость лишь призвала поклонников не читать желтую прессу. Фолловеры задались вопросом, кто стал отцом ребенка артистки. В новом интервью “КП” Гоша Куценко заявил, что его можно смело вычеркивать из списка, но при этом он признался, что готов поддержать коляску Мироновой, когда она будет выходить из подъезда.На данный момент публике не удалось узнать о личности избранника актрисы. Мария Миронова при этом отдыхает в Греции, откуда публикует новые фотографии в Instagram.