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Любитель астрономии заметил на Луне старый советский корабль

Любитель астрономии из США заметил на Луне необычный объект, отразивший солнечный свет. Скорее всего, это старый советский космический корабль Луна-24, а точнее его посадочный модуль, оставшийся на спутнике Земли.
Любитель астрономии заметил на Луне старый советский корабль

Стефан Петерсон, любитель астрономии из США, рассказал о необычном снимке Луны. Его он сделал с помощью недорого телескопа, что делает фото еще более уникальным. На нем на спутнике Земли можно заметить небольшое тело, отличающееся от поверхности. Изучив координаты точки он предположил, что ему удалось заснять советский корабль Луна-24. Его отправили на спутник Земли в 1976 году для того, чтобы пробурить поверхность, взять материалы грунта и доставить их ученым. Сам корабль улетел обратно, а на поверхности остался его посадочный модуль.

После того, как любитель астрономии рассказал о своей удачи в социальных сетях, с ним связался коллега из Японии. Он сообщил, что сделал фотографию этой же части Луны несколькими минутами позже, но на его снимке нет никакой подозрительной точки. Это говорит о том, что американцу очень повезло, так как ему удалось заснять момент, когда посадочный модуль советского корабля отразил в космос солнечный свет.

При этом отмечается, что к данной ситуации есть несколько вопросов. Согласно данным, советский корабль Луна-24 сел на поверхность спутника в этой зоне, но слегка в другом месте, однако к точности снимка нельзя придираться, так как он был сделан на дешевый телескоп.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:25

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