«Четвертосентябрьская линейка»: Кристина Асмус показала стойку на голове

До того, как стать артисткой, Кристина Асмус серьезно занималась спортивной гимнастикой и даже добилась разряда кандидат в мастера спорта. Однако, по признанию самой звезды «Интернов», тренировки давались ей с большим трудом, и она решила попробовать себя в актерском амплуа.Сейчас Асмус известная актриса театра и кино и совсем не жалеет о принятом когда-то решении оставить профессиональный спорт, продолжая практиковать его только на любительском уровне для поддержания тела в тонусе. Так, последние несколько лет супруга Гарика Харламова применяет полученные когда-то навыки для занятий йогой.В одной из последних публикаций в Instagram артистка напомнила фанатам о своем прошлом, продемонстрировав стойку на голове и иронично назвав подобное упражнение «четвертосентябрьской линейкой». Поклонники знаменитости сразу обратили внимание на ее отличную физическую форму, отметив, что «трюк выполнен профессионалом», и лучше его не повторять неподготовленным любителям.