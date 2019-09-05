«Четвертосентябрьская линейка»: Кристина Асмус показала стойку на голове
Кристина Асмус показала стойку на голове, назвав упражнение «четвертосентябрьской линейкой». Поклонники жены Гарика Харламова сразу обратили внимание на отличную физическую форму актрисы, отметив, что «спортивный опыт не прогуляешь».
До того, как стать артисткой, Кристина Асмус серьезно занималась спортивной гимнастикой и даже добилась разряда кандидат в мастера спорта. Однако, по признанию самой звезды «Интернов», тренировки давались ей с большим трудом, и она решила попробовать себя в актерском амплуа.
Сейчас Асмус известная актриса театра и кино и совсем не жалеет о принятом когда-то решении оставить профессиональный спорт, продолжая практиковать его только на любительском уровне для поддержания тела в тонусе. Так, последние несколько лет супруга Гарика Харламова применяет полученные когда-то навыки для занятий йогой.
В одной из последних публикаций в Instagram артистка напомнила фанатам о своем прошлом, продемонстрировав стойку на голове и иронично назвав подобное упражнение «четвертосентябрьской линейкой». Поклонники знаменитости сразу обратили внимание на ее отличную физическую форму, отметив, что «трюк выполнен профессионалом», и лучше его не повторять неподготовленным любителям.
До того, как стать артисткой, Кристина Асмус серьезно занималась спортивной гимнастикой и даже добилась разряда кандидат в мастера спорта. Однако, по признанию самой звезды «Интернов», тренировки давались ей с большим трудом, и она решила попробовать себя в актерском амплуа.
Сейчас Асмус известная актриса театра и кино и совсем не жалеет о принятом когда-то решении оставить профессиональный спорт, продолжая практиковать его только на любительском уровне для поддержания тела в тонусе. Так, последние несколько лет супруга Гарика Харламова применяет полученные когда-то навыки для занятий йогой.
В одной из последних публикаций в Instagram артистка напомнила фанатам о своем прошлом, продемонстрировав стойку на голове и иронично назвав подобное упражнение «четвертосентябрьской линейкой». Поклонники знаменитости сразу обратили внимание на ее отличную физическую форму, отметив, что «трюк выполнен профессионалом», и лучше его не повторять неподготовленным любителям.