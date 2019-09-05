АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
EUR 73.06 USD 66.50
Курс валют на 05.09.2019

«Четвертосентябрьская линейка»: Кристина Асмус показала стойку на голове

Кристина Асмус показала стойку на голове, назвав упражнение «четвертосентябрьской линейкой». Поклонники жены Гарика Харламова сразу обратили внимание на отличную физическую форму актрисы, отметив, что «спортивный опыт не прогуляешь».
«Четвертосентябрьская линейка»: Кристина Асмус показала стойку на голове

До того, как стать артисткой, Кристина Асмус серьезно занималась спортивной гимнастикой и даже добилась разряда кандидат в мастера спорта. Однако, по признанию самой звезды «Интернов», тренировки давались ей с большим трудом, и она решила попробовать себя в актерском амплуа.

Сейчас Асмус известная актриса театра и кино и совсем не жалеет о принятом когда-то решении оставить профессиональный спорт, продолжая практиковать его только на любительском уровне для поддержания тела в тонусе. Так, последние несколько лет супруга Гарика Харламова применяет полученные когда-то навыки для занятий йогой.

В одной из последних публикаций в Instagram артистка напомнила фанатам о своем прошлом, продемонстрировав стойку на голове и иронично назвав подобное упражнение «четвертосентябрьской линейкой». Поклонники знаменитости сразу обратили внимание на ее отличную физическую форму, отметив, что «трюк выполнен профессионалом», и лучше его не повторять неподготовленным любителям.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Гарри впервые с момента рождения сына сумел…
Медведева прокомментировала «воровство» Загитовой своей любимой песни «Bad…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров признался в симпатии к Насте…
Acer представило геймерское кресло за 14 тысяч…
Анастасия Костенко рассказала о «жутком токсикозе» во время второй…
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения Елизаветы II посетить замок…
«Четвертосентябрьская линейка»: Кристина Асмус показала стойку на…
Стали известны подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина…
Любитель астрономии заметил на Луне старый советский…
Мать покойного Децла носит одежду…
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают…
Олег Газманов похвастался обнаженным…
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без…
Избранница Алексея Учителя Юлия Пересильд отмечает…
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов…
83-летняя американка похвасталась свиданиями с молодыми парнями из…
В Сети обсуждают сходство во внешности Яны Шафеевой и матери Захара…
«Тяжело все время быть честным»: Дима Билан рассказал о причине своего нежелания возвращаться в шоу…
Новый BMW M2 получит гибридную версию в 2022…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров считает виновной в неподобающем поведении Алены Савкиной ее…
Родные Юлии Началовой начали перевозить вещи из ее…
Роскачество собирается создать панель мониторинга запросов…
«Разлеглась прынцесса»: Анжелика Ревва пошутила над Светланой Лободой в…
Смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили Android…
Ксения Собчак заявила, что Крым нужно вернуть…
Британка рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го…
Муж Полины Гагариной обнаружил, что в Сети продают бикини Ольги…
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от Никиты…
Ученые: Одинокие подростки не менее социальны, чем состоящие в романтических отношениях…
В Сети сообщили о второй беременности Ксении…
Британка умерла из-за того, что врачи не заметили у нее перелом…
Лариса Гузеева вернулась в Instagram после хакерской атаки на ее…
Представлен ТОП лучших электрокаров…
Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel ради сериала на…
В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей…
Айза Анохина похвасталась квартирой после…
Инсайдеры: Смартфон Google Pixel 4 появится в четырёх…
Роза Сябитова обещала женить солиста "Иванушек International" Андрея…
Учёные объяснили, почему северные народы болеют диабетом реже…
Просмотреть все новости