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Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов рублей

Певица, звезда телеканала «ТНТ» и бизнесвумен Ольга Бузова решила приобрести виллу на Бали. Сообщается, что во время съемочного процесса нового реалити-шоу «План Б», бывшая избранница Дмитрия Тарасова начала присматривать себе недвижимость на острове в Малайском архипелаге.
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов рублей

Не секрет, что последний месяц Ольга Бузова провела на острове в Индонезии, где проходили съемки нового романтичного телешоу «План Б». В проекте поющая телеведущая и ее близкий приятель Тимур Батрутдинов в очередной раз попытаются отыскать свои вторые половинки. Сейчас звезда «Дома-2» не скрывает от поклонников, что уже влюблена, только не в мужчину, а в Бали и его местность.

Считанные минуты назад в Сети появилась информация, что Бузовой настолько понравился остров в Малайском архипелаге, что она решила приобрести здесь виллу. Риелтор местного агентства сообщил, что на днях Ольга уже даже смотрела со своими друзьями одни из лучших их апартаментов, площадь которых составляет 500 кв.м. Особняк находится в престижном районе Бали – Джимбаран.

«Нам сразу сказали, что она – русская знаменитость» - заявил сотрудник компании.


Также риелтор поведал о том, что Бузовой очень понравилась главная спальня на втором этаже, из которой можно попасть на большой балкон с прекрасным видом. Более того, на крыше особняка, который приглянулся Ольге, имеется зона для отдыха, где певица сможет насладиться солнцем и позагорать. К океану ведущая сможет дойти пешком.

К слову, такая вилла Бузовой обойдется в 20 миллионов рублей, сообщает «СтарХит».

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:46

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