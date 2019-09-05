Россиянки рассказали, каких мужчин они считают привлекательными





Таковых оказалось большинство – 69%. Еще 22% россиянок предпочитают мужчин с легкой щетиной, а 11% – с короткой бородой. Почти каждая десятая жительница России (9%) отдает предпочтение представителям сильного пола с усами. Для оставшихся 7% вопрос растительности на лице не является определяющим.Опрос также показал, что 93% россиян никогда не пытались отрастить себе длинную бороду. Чуть меньше (89%) представителей сильного пола не отпускали бакенбарды. 27% опрошенных мужчин часто носят легкую щетину, 14% – усы, а 10% – короткую бороду. 5% предпочитают иметь бакенбарды. Тех, кто обычно носят длинную бороду оказалось совсем немного – 2%.Также мужчин попросили рассказать, почему они предпочитают оставлять растительность на лице. 35% заявили, что это происходит из-за их лени, а 30% – из-за привычки. 16% рассказали, что хотели выглядеть более привлекательно, а 10% – солидно и старше. Практически все мужчины (91%) следят за своей бородой самостоятельно и только 8% предпочитают соответствующие услуги.У 9% жителей РФ борода ассоциируется со старостью, у 8% – с модой, а у 4% – с неаккуратностью. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.