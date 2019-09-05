В Сети обсуждают сходство во внешности Яны Шафеевой и матери Захара Саленко
В соцсетях начали обсуждать сходство во внешнем виде Яны Шафеевой и родительницы «альфа-самца» реалити-шоу «Дом-2» Захара Саленко. Как утверждают телезрители проекта, теперь им понятно, почему 24-летний участник влюбился именно в эту девушку.
Не секрет, что Захар Саленко наконец-то счастлив в новых отношениях. Парень встретил «ту самую», которую так давно искал на телестройке «Дом-2». Правда, отношения бывшего избранника Леры Фрост и Яны Шафеевой сложно назвать идеальными, ведь парочка то и дело скандалит и выясняет отношения. Вот только это не мешает влюбленным строить совместные далеко идущие планы.
На днях Саленко совершенно неожиданно решил познакомить Шафееву со своей мамой. Дело в том, что родственницу Захара пригласили посетить съемочную площадку ток-шоу «Бородина против Бузовой». Именно после прихода в студию родительницы «альфа-самца» реалити-шоу, зрители поняли, почему он влюбился именно в Яну.
По соцсетям уже даже начали распространяться скрины из эфиров, где появилась мать Саленко, на которых женщину сравнивают с Шафеевой. Сложно не заметить, что Яна является копией родственницы Захара. Поклонники «Дома-2» сделали вывод, что экс-бойфренд Фрост относится к той категории мужчин, которые ищут себе по жизни спутницу, которая точь-в-точь будет похожа на его родительницу.
Впрочем, Шафеевой еще придется поработать над собой, чтобы стать точной копией матери Саленко абсолютно во всем. Так, женщина уже даже дала потенциальной невестке несколько наставлений, пишет Оndom2.
Не секрет, что Захар Саленко наконец-то счастлив в новых отношениях. Парень встретил «ту самую», которую так давно искал на телестройке «Дом-2». Правда, отношения бывшего избранника Леры Фрост и Яны Шафеевой сложно назвать идеальными, ведь парочка то и дело скандалит и выясняет отношения. Вот только это не мешает влюбленным строить совместные далеко идущие планы.
На днях Саленко совершенно неожиданно решил познакомить Шафееву со своей мамой. Дело в том, что родственницу Захара пригласили посетить съемочную площадку ток-шоу «Бородина против Бузовой». Именно после прихода в студию родительницы «альфа-самца» реалити-шоу, зрители поняли, почему он влюбился именно в Яну.
По соцсетям уже даже начали распространяться скрины из эфиров, где появилась мать Саленко, на которых женщину сравнивают с Шафеевой. Сложно не заметить, что Яна является копией родственницы Захара. Поклонники «Дома-2» сделали вывод, что экс-бойфренд Фрост относится к той категории мужчин, которые ищут себе по жизни спутницу, которая точь-в-точь будет похожа на его родительницу.
Впрочем, Шафеевой еще придется поработать над собой, чтобы стать точной копией матери Саленко абсолютно во всем. Так, женщина уже даже дала потенциальной невестке несколько наставлений, пишет Оndom2.