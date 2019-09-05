АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
EUR 73.06 USD 66.50
Курс валют на 05.09.2019

В Сети обсуждают сходство во внешности Яны Шафеевой и матери Захара Саленко

В соцсетях начали обсуждать сходство во внешнем виде Яны Шафеевой и родительницы «альфа-самца» реалити-шоу «Дом-2» Захара Саленко. Как утверждают телезрители проекта, теперь им понятно, почему 24-летний участник влюбился именно в эту девушку.
В Сети обсуждают сходство во внешности Яны Шафеевой и матери Захара Саленко

Не секрет, что Захар Саленко наконец-то счастлив в новых отношениях. Парень встретил «ту самую», которую так давно искал на телестройке «Дом-2». Правда, отношения бывшего избранника Леры Фрост и Яны Шафеевой сложно назвать идеальными, ведь парочка то и дело скандалит и выясняет отношения. Вот только это не мешает влюбленным строить совместные далеко идущие планы.

На днях Саленко совершенно неожиданно решил познакомить Шафееву со своей мамой. Дело в том, что родственницу Захара пригласили посетить съемочную площадку ток-шоу «Бородина против Бузовой». Именно после прихода в студию родительницы «альфа-самца» реалити-шоу, зрители поняли, почему он влюбился именно в Яну.

По соцсетям уже даже начали распространяться скрины из эфиров, где появилась мать Саленко, на которых женщину сравнивают с Шафеевой. Сложно не заметить, что Яна является копией родственницы Захара. Поклонники «Дома-2» сделали вывод, что экс-бойфренд Фрост относится к той категории мужчин, которые ищут себе по жизни спутницу, которая точь-в-точь будет похожа на его родительницу.

Впрочем, Шафеевой еще придется поработать над собой, чтобы стать точной копией матери Саленко абсолютно во всем. Так, женщина уже даже дала потенциальной невестке несколько наставлений, пишет Оndom2.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать покойного Децла носит одежду…
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают…
Олег Газманов похвастался обнаженным…
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без…
Избранница Алексея Учителя Юлия Пересильд отмечает…
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов…
83-летняя американка похвасталась свиданиями с молодыми парнями из…
В Сети обсуждают сходство во внешности Яны Шафеевой и матери Захара…
«Тяжело все время быть честным»: Дима Билан рассказал о причине своего нежелания возвращаться в шоу…
Новый BMW M2 получит гибридную версию в 2022…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров считает виновной в неподобающем поведении Алены Савкиной ее…
Родные Юлии Началовой начали перевозить вещи из ее…
Роскачество собирается создать панель мониторинга запросов…
«Разлеглась прынцесса»: Анжелика Ревва пошутила над Светланой Лободой в…
Смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили Android…
Ксения Собчак заявила, что Крым нужно вернуть…
Британка рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го…
Муж Полины Гагариной обнаружил, что в Сети продают бикини Ольги…
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от Никиты…
Ученые: Одинокие подростки не менее социальны, чем состоящие в романтических отношениях…
В Сети сообщили о второй беременности Ксении…
Британка умерла из-за того, что врачи не заметили у нее перелом…
Лариса Гузеева вернулась в Instagram после хакерской атаки на ее…
Представлен ТОП лучших электрокаров…
Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel ради сериала на…
В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей…
Айза Анохина похвасталась квартирой после…
Инсайдеры: Смартфон Google Pixel 4 появится в четырёх…
Роза Сябитова обещала женить солиста "Иванушек International" Андрея…
Учёные объяснили, почему северные народы болеют диабетом реже…
Алсу показала в Instagram кадр из осенней…
Ночные изменения в атмосфере Марса могут раскрыть тайну образования…
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на…
Стало известно, о каких проблемах с организмом может рассказать лицо…
Александр Малинин трогательно поздравил сына Никиту с…
Euro NCAP показал краш-тексты семи новинок…
Эксперты "Яндекс.Маркет" назвали пять популярнейших смартфонов в…
Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день…
Видеоагентство Ruptly запустило проект "Дневник группы Дятлова: последняя…
Просмотреть все новости