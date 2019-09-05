Мать покойного Децла носит одежду сына

На данный момент решается вопрос об авторских правах на песни Децла, за которые борются родители артиста, а также бывшая супруга Юлия Киселева и ее сын. Мать артиста опровергла слухи о том, что выгнала вдову своего сына из квартиры, отметив, что она сама оттуда съехала. Как отметила Ирина Толмацкая, ее не пустили в школу к внуку, отметив, что у него нет родственников, из-за чего мать артиста сильно страдает. Женщина заявила, что ей было бы легче, если бы внук сам ей сказал, что пока они не могут общаться. Ирина Толмацкая заявила, что при жизни Децла его супруга ревновала его к близким людям и поклонникам.Также мать рэпера огорчается тем, что у нее не осталось неизданного материала ее сына. Она рассказала, как в прошлом Кирилл Толмацкий любил писать тексты в тетрадях, но сейчас все осталось в компьютере, который принадлежит его вдове. Как передает “Собеседник”, у женщины осталась одежда покойного сына, которую она носит в повседневной жизни.