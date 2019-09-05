АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
EUR 73.06 USD 66.50
Курс валют на 05.09.2019

Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников

Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями. Она может работать без подключения к спутникам и определять местоположение объекта с точностью до 10 см.

Представители компании «Спейстим» Алексей Смятских и Андрей Платонов рассказали о том, что речь идет не о перспективном проекте или опытном образце, а об законченной системе слежения за людьми, уже использующейся на многих предприятиях. Она сможет работать без спутников и будет изучать помещения даже под землей. Разработка предполагает размещение специального оборудования, занимающегося сканированием определенной территории. Точность ее работы составит 10 см.

Система слежения сможет наблюдать не только за людьми, но и машинами. Также она получит возможность определять состояние объекта, например, если авто будут ремонтировать – оператор обязательно об этом узнает. Создатели ГЛОНАСС сравнили свою разработку с «картой мародеров» из «Гарри Поттера».

Эту систему уже применяют на станциях техобслуживания одного из немецких автопроизводителей. Она позволила предприятию сэкономить на обслуживании 1 автомобиля до 300 тысяч рублей в месяц. Разработку создателей ГЛОНАСС можно будет интегрировать практически со всеми картографическими приложениями, в первую очередь с «Яндекс. Карты».

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать покойного Децла носит одежду…
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают…
Олег Газманов похвастался обнаженным…
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без…
Избранница Алексея Учителя Юлия Пересильд отмечает…
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов…
83-летняя американка похвасталась свиданиями с молодыми парнями из…
В Сети обсуждают сходство во внешности Яны Шафеевой и матери Захара…
«Тяжело все время быть честным»: Дима Билан рассказал о причине своего нежелания возвращаться в шоу…
Новый BMW M2 получит гибридную версию в 2022…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров считает виновной в неподобающем поведении Алены Савкиной ее…
Родные Юлии Началовой начали перевозить вещи из ее…
Роскачество собирается создать панель мониторинга запросов…
«Разлеглась прынцесса»: Анжелика Ревва пошутила над Светланой Лободой в…
Смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили Android…
Ксения Собчак заявила, что Крым нужно вернуть…
Британка рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го…
Муж Полины Гагариной обнаружил, что в Сети продают бикини Ольги…
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от Никиты…
Ученые: Одинокие подростки не менее социальны, чем состоящие в романтических отношениях…
В Сети сообщили о второй беременности Ксении…
Британка умерла из-за того, что врачи не заметили у нее перелом…
Лариса Гузеева вернулась в Instagram после хакерской атаки на ее…
Представлен ТОП лучших электрокаров…
Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel ради сериала на…
В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей…
Айза Анохина похвасталась квартирой после…
Инсайдеры: Смартфон Google Pixel 4 появится в четырёх…
Роза Сябитова обещала женить солиста "Иванушек International" Андрея…
Учёные объяснили, почему северные народы болеют диабетом реже…
Алсу показала в Instagram кадр из осенней…
Ночные изменения в атмосфере Марса могут раскрыть тайну образования…
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на…
Стало известно, о каких проблемах с организмом может рассказать лицо…
Александр Малинин трогательно поздравил сына Никиту с…
Euro NCAP показал краш-тексты семи новинок…
Эксперты "Яндекс.Маркет" назвали пять популярнейших смартфонов в…
Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день…
Видеоагентство Ruptly запустило проект "Дневник группы Дятлова: последняя…
Просмотреть все новости