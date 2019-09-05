Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников





Представители компании «Спейстим» Алексей Смятских и Андрей Платонов рассказали о том, что речь идет не о перспективном проекте или опытном образце, а об законченной системе слежения за людьми, уже использующейся на многих предприятиях. Она сможет работать без спутников и будет изучать помещения даже под землей. Разработка предполагает размещение специального оборудования, занимающегося сканированием определенной территории. Точность ее работы составит 10 см.Система слежения сможет наблюдать не только за людьми, но и машинами. Также она получит возможность определять состояние объекта, например, если авто будут ремонтировать – оператор обязательно об этом узнает. Создатели ГЛОНАСС сравнили свою разработку с «картой мародеров» из «Гарри Поттера».Эту систему уже применяют на станциях техобслуживания одного из немецких автопроизводителей. Она позволила предприятию сэкономить на обслуживании 1 автомобиля до 300 тысяч рублей в месяц. Разработку создателей ГЛОНАСС можно будет интегрировать практически со всеми картографическими приложениями, в первую очередь с «Яндекс. Карты».