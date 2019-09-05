Звезда «Дома-2» Илья Яббаров считает виновной в неподобающем поведении Алены Савкиной ее мать
Один из самых скандальных героев реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров в очередной раз «сцепился» с родительницей бывшей избранницы Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) Татьяной Владимировной Григорьевской. По мнению саратовского шансонье, именно телебабушка виновна в том, что ее 22-летняя дочь неподобающе себя ведет.
Не секрет, что Илье Яббарову не очень нравятся перемены, которые происходят в личной жизни его экс-пассии Алены Савкиной. Шансонье больше не замалчивает, что его возмущает легкомысленное поведение матери своего 6-месячного наследника. Мужчина желает, чтобы длинноволосая красавица перестала публиковать в социальных сетях полураздетые фотографии и занялась воспитанием и развитием сына Богдана.
В итоге высказать свое недовольство Яббаров решил не только во время Лобного места, но и на тет-а-тете с родительницей Савкиной Татьяной Владимировной Григорьевской. В Сети появился анонс ближайшего эфира «Дома-2», на котором запечатлено, как разговор несостоявшихся зятя и тещи перерос в эпохальный скандал.
На видео видно, что даже ведущая «Дома-2» Ксения Бородина не знала, что делать, когда Яббаров и Татьяна Владимировна «сцепились». В результате на подмогу наставнице подоспела Савкина, которая наблюдала за общением матери и бывшего избранника со стороны.
К слову, даже Рапунцель-младшей не удалось успокоить Яббарова, который продолжал обвинять Григорьевскую в неподобающем поведении ее дочери Алены, а также в очередной раз указал на пагубные привычки 22-летней девушки.
Не секрет, что Илье Яббарову не очень нравятся перемены, которые происходят в личной жизни его экс-пассии Алены Савкиной. Шансонье больше не замалчивает, что его возмущает легкомысленное поведение матери своего 6-месячного наследника. Мужчина желает, чтобы длинноволосая красавица перестала публиковать в социальных сетях полураздетые фотографии и занялась воспитанием и развитием сына Богдана.
В итоге высказать свое недовольство Яббаров решил не только во время Лобного места, но и на тет-а-тете с родительницей Савкиной Татьяной Владимировной Григорьевской. В Сети появился анонс ближайшего эфира «Дома-2», на котором запечатлено, как разговор несостоявшихся зятя и тещи перерос в эпохальный скандал.
На видео видно, что даже ведущая «Дома-2» Ксения Бородина не знала, что делать, когда Яббаров и Татьяна Владимировна «сцепились». В результате на подмогу наставнице подоспела Савкина, которая наблюдала за общением матери и бывшего избранника со стороны.
К слову, даже Рапунцель-младшей не удалось успокоить Яббарова, который продолжал обвинять Григорьевскую в неподобающем поведении ее дочери Алены, а также в очередной раз указал на пагубные привычки 22-летней девушки.