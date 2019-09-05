83-летняя американка похвасталась свиданиями с молодыми парнями из Tinder

Американка Хэтти Ретроэйдж в свои 83 года не является уставшей от жизни бабушкой, а умудряется получать удовольствие от каждого прожитого дня. Так, после 25-летнего брака, родив детей и немного понянчив внуков, решила заняться собой: женщина установила приложение для знакомств Tinder и начала активно общаться с молодыми парнями.По словам пользовательницы сайта, за восемь месяцев пребывания на платформе она успела сходить на свидания с 50-ю парнями, младшему из которых было всего 19 лет. Хэтти Ретроэйдж не считает, что «пантера» (слэнговое слово, которым называют женщин в возрасте, встречающихся с молодыми парнями) - оскорбительный термин, так как не чувствует себя «охотницей». 83-летняя дама никогда не знакомится первая и не подходит к понравившемуся мужчине, всегда оставляя первый шаг за представителями сильного пола.Сейчас Ретроэйдж проводит время с новым 33-летним бойфрендом и уточняет, что не ищет серьезных отношений, а только «простые удовольствия вроде хорошего секса». Американка полностью довольна таким положением дел, считая, что в ее возрасте можно себе позволить жить как заблагорассудится и наслаждается повышенным вниманием молодых людей не только в Tinder, но и в Instagram, Twitter и Facebook.