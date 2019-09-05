Олег Газманов похвастался обнаженным торсом

Отечественный исполнитель Олег Газманов опубликовал в Instagram новое фото, для которого позировал с голым торсом и корзиной яблок в руках. В новом посте артист отметил, что этот урожай с его нового участка, где особенно сильными оказались яблони. Как шуточно отметил артист, этими яблоками он намерен накормить семью. Также он вспомнил, что в его детстве на две семьи было 14 яблонь в саду, урожай с которых они хранили в подвале. Артист до сих пор помнит умопомрачительный запах, который стал ассоциироваться с его детством. Несмотря на наличие урожая в своем детстве, Газманов предпочитал лазить через забор к соседям.Поклонники в комментариях высоко оценили фигуру артиста, отметив, что он прекрасно выглядит в свои 68 лет. В частности, фолловеры назвали яблоки Газманова молодильными, а его торс — подтянутым и спортивным.