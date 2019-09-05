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Новый BMW M2 получит гибридную версию в 2022 году

Компания BMW планирует выпустить гибридную версию спортивного купе BMW M2. Технические характеристики модели неизвестны, но предполагается, что она появится на рынке только в 2022 году, тем самым став последней новинкой в данном поколении бренда.
Новый BMW M2 получит гибридную версию в 2022 году

Многие производители вынуждены прибегать к выпуску гибридных версий своих моделей из-за ужесточения экологического законодательства, требующего от них выполнения норм средних выбросов на все машины. Именно поэтому компания BMW планирует производство такого варианта спортивного купе BMW M2. Авто должно получить 48-вольтную технологию Mild Hybrid и электрический турбонагнетатель. Это позволит машине иметь небольшой запас хода на электротяге, а также увеличит некоторые ее ходовые характеристики: суммарную мощность и крутящий момент. Выпуск этого автомобиля запланирован на 2022 год.

Кроме гибридной версии BMW M2 немецкий автопроизводитель готовит и другую новинку в рамках этой модели. Спортивное купе получит лимитированную версию CS. Она будет оснащаться двигателям S55, имеющим две турбины объемом 3,0 литра. Это позволит силовой установке выдавать 444 лошадиные силы. Объем выпуска составит 2,2 тысячи единиц. Модель представят в рамках предстоящего автосалона в Лос-Анджелесе.

Таким образом, гибридная версия BMW M2 станет последней новинкой бренда в рамках текущего поколения. После нее компания выпустит новое купе 2-Series.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:13

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