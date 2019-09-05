Избранница Алексея Учителя Юлия Пересильд отмечает 35-летие

Как заявила Юлия Пересильд, она не видит ничего плохого в том, чтобы праздновать день рождения на работе. Артистка на данный момент репетирует спектакль “Дядя Ваня”, призвав поклонников в честь ее 35-летия сделать нечто полезное, например, поучаствовать в благотворительности. Артистка напомнила, что сегодня День Благотворительности, отметив, что это неслучайно. В видеообращении к публике Юлия Пересильд назвала себя счастливым человеком, который умеет делиться, а также попросила публику присоединиться к благотворительному марафону.Как известно, Юлия Пересильд и Алексей Учитель воспитывают двух дочерей. Лишь два года назад стало известно, кто стал отцом ее детей, а до этого звезда не комментировала свою личную жизнь.