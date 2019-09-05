Ксения Собчак заявила, что Крым нужно вернуть Украине
Скандальная ведущая, журналистка и светская дама Ксения Собчак в очередной раз посетила столицу Украины, где дала свежее интервью. Во время беседы с радиоведущим известной украинской станции «НВ» бывшая супруга Максима Виторгана заявила, что Крым обязательно нужно вернуть.
Считанные часы назад в Интернете появилась запись последнего интервью Ксении Собчак с бывшим ведущим телеканала «НТВ» времен Владимира Гусинского – Евгением Киселевым, которая за несколько минут облетела все соцсети. А все потому, что на традиционный вопрос «чей Крым?», звезда «Дома-2», недолго думая, принялась повторять все свои концепции, которые она озвучивала, баллотируясь на пост президента России в 2018 году.
Как и в прошлом году, Собчак убеждена, что полуостров принадлежит Украине, поэтому его нужно вернуть. Более того, Ксения подметила, что ни один русский государственный деятель, кроме нее, не может набраться смелости, чтобы в открытую заявить, что Крым в действительности является украинским.
По словам Собчак, даже Алексей Навальный, который всегда был ярым противником Кремля, на сегодняшний день старается уходить от ответа, когда ему задают вопрос «чей Крым?».
Не смог Киселев и упустить возможности, чтобы не поинтересоваться у Собчак, возможно ли в России, как в Украине, победа на выборах президента таких комиков, как, к примеру, Семена Слепакова или Ивана Урганта. К слову, Ксения ответила неодобрительно.
По мнению Собчак, России нужен «отец» и «царь», поэтому у комиков попросту нет шансов, пишет РИА «Новый День».
Считанные часы назад в Интернете появилась запись последнего интервью Ксении Собчак с бывшим ведущим телеканала «НТВ» времен Владимира Гусинского – Евгением Киселевым, которая за несколько минут облетела все соцсети. А все потому, что на традиционный вопрос «чей Крым?», звезда «Дома-2», недолго думая, принялась повторять все свои концепции, которые она озвучивала, баллотируясь на пост президента России в 2018 году.
Как и в прошлом году, Собчак убеждена, что полуостров принадлежит Украине, поэтому его нужно вернуть. Более того, Ксения подметила, что ни один русский государственный деятель, кроме нее, не может набраться смелости, чтобы в открытую заявить, что Крым в действительности является украинским.
По словам Собчак, даже Алексей Навальный, который всегда был ярым противником Кремля, на сегодняшний день старается уходить от ответа, когда ему задают вопрос «чей Крым?».
Не смог Киселев и упустить возможности, чтобы не поинтересоваться у Собчак, возможно ли в России, как в Украине, победа на выборах президента таких комиков, как, к примеру, Семена Слепакова или Ивана Урганта. К слову, Ксения ответила неодобрительно.
По мнению Собчак, России нужен «отец» и «царь», поэтому у комиков попросту нет шансов, пишет РИА «Новый День».