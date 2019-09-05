«Тяжело все время быть честным»: Дима Билан рассказал о причине своего нежелания возвращаться в шоу «Голос»

В течение пяти сезонов популярного телепроекта «Голос» Дима Билан занимал судейское кресло, однако в этом году поклонники не увидят своего кумира в певческом шоу. По словам певца, он не отрицает возможности снова принять участие в рейтинговой программе, но пока ему «тяжело все время быть честным». Звезда эстрады считает, что свое уже «отголосил», но это не значит, что ему безразлична судьба участников проекта.Дима Билан по-прежнему старается сделать безвозмездную рекламу молодым исполнителям, если считает их достойными пиара. Так, популярный исполнитель иногда размещает видео участников «Голоса» в своем трехмиллионном Instagram, чтобы показать фанатам тех представителей нового поколения музыкантов, которые действительно «круто делают музыку».37-летний певец также рассказал журналистам, что не любит смотреть собственные выступления и шоу, в которых принимал участие, поэтому за выпусками «Голоса» Билан тоже не следил, даже когда был судьей на проекте. В свободное же от работы время артист предпочитает читать и смотреть что-либо далекое по тематике от шоубиза, таким образом отдыхая от сцены.