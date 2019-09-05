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Смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили Android 10

Смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили обновление с первой открытой бета-версией Android 10. Эта операционная система похвастается обновленным интерфейсом и целым рядом новых функций, призванных помочь пользователям.
Смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили Android 10

На протяжении последних месяцев владельцы смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro могли поучаствовать в закрытом бета-тестировании Android 10, но теперь эта возможность стала доступна для всех остальных. Обновление уже можно загрузить на свое устройство и опробовать новую операционную систему. Специалисты OnePlus выпустили соответствующую версию своей фирменной оболочки Oxygen OS.

Android 10 похвастается свежим стилем интерфейса, призванным сделать навигацию более понятной. Также пользователям позволят изменять форму значков, отображающихся в быстрых настройках. Стали доступны новые полноэкранные жесты, например, теперь можно провести пальцем с одного края к другому, чтобы вернуться на шаг назад. Также стоит отметить появление нижней панели навигации, позволяющей вручную переключаться при выборе последних программ.

Google добавила в Android 10 функцию Game Space, позволяющую пользователям объединять все игры в одном пространстве. Это поможет облегчить к ним доступ и меньше засорять ими рабочий стол. Также пользователи теперь могут настраивать блокировку спама по ключевым словам. Это касается и уведомлений.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:46

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