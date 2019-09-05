Муж Полины Гагариной обнаружил, что в Сети продают бикини Ольги Бузовой

«Бузова надевала их на себя», - пишет хитрая предпринимательница.

Избранник российской артистки Полины Гагариной поставил себя в достаточно неловкое положение, разместив считанные часы назад у себя на страничке в Instagram необычный пост. Дмитрий Исхаков обнародовал в Сеть скриншот приватного объявления, в котором предлагают приобрести бикини звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой. К слову, такое приобретение обойдется кому-то в 5 тысяч рублей.В объявлении продавец утверждает, что бикини на самом деле принадлежали Бузовой. По словам девушки, она получила это нижнее белье после съемок рекламы, в которой принимала участие Ольги.Безусловно, что это объявление сложно не назвать скандальным. Однако интернет-пользователей шокировало вовсе не это, а тот факт, что его обнаружил муж Гагариной. Правда, Исхаков попытался оправдать себя, заявив, что искал в Сети антикварные стулья для своей студии и сам был удивлен, когда увидел подобные торги.Более того, Исхаков в своем посте отметил Бузову, чтобы та обратила внимание на то, что ее бикини продают через Интернет. Вот только Ольга пока никак не отреагировала на пост супруга Гагариной, несмотря на то, что прошли почти сутки после его публикации. Сейчас же Дмитрий продолжает получать сотни комментариев от читателей, которые усомнились в чистых помыслах фотографа.