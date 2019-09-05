Ученые: Одинокие подростки не менее социальны, чем состоящие в романтических отношениях сверстники





В новом исследовании ученые обнаружили, что подростки, не состоящие в романтических отношениях, обладали хорошими социальными навыками и низким уровнем депрессии по сравнению со сверстниками, которые имели пару. При этом они чувствовали себя лучше или так же, как их друзья, которые встречались. В ходе эксперимента были опрошены 594 ученика 10-х классов. Исследователи сравнили четыре группы знакомств, используя оценки учителей и анкеты учеников. Результаты опровергают мнение о том, что лица, не состоящие в отношениях, страдают от социальных проблем.Ученые уверены, что в школах, которые способствуют укреплению здоровья, должны распространяться социальные нормы, способствующие здоровому развитию. В частности, отказ от свиданий станет одним из вариантов. Пропагандировать данные нормы могут школьные работники здравоохранения, специалисты по психическому здоровью и учителя. Они должны поддерживать индивидуальную свободу подростков, а также напоминать, что желание иметь отношения или решение не спешить с этим являются одинаково приемлемыми и полезными.