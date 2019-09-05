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В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько информаторов принялись распространять сообщения о том, что скандальная тележурналистка и светская дама Ксения Собчак второй раз находится в интересном положении. К слову, сама бывшая телеведущая «Дома-2» эту новость не комментирует.
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Не секрет, что после того, как Максим Виторган и Ксения Собчак официально расторгли брак, они перестали выносить свою частную жизнь на всеобщее обозрение. Вот только слухи о грядущих переменах в их судьбах появляются в социальных сетях с завидным постоянством.

Так, недавно СМИ начали писать, что Собчак собралась замуж за нового избранника, режиссера и писателя Константина Богомолова, а считанные часы назад в Сети появились сообщения, что 37-летняя звезда «Дома-2» и вовсе находится в ожидании еще одного наследника.

Стоит напомнить, что впервые сообщения о том, что Собчак в ближайшее время снова станет мамой, появились после того, как внимательные фанаты заметили округлившиеся формы светской дамы в документальном кинофильме «Беслан. День незнаний». Тогда в кадре экс-ведущая «Дома-2» появляется в черном наряде, который хорошо подчеркнул изменения в ее фигуре. Через несколько дней эти сведения подтвердили инсайдеры, пишет «СтарХит».

Нужно сказать, что и Собчак, и Богомолов хранят молчание не только относительно предполагаемого интересного положения светской дамы, но и касаемо ближайшего бракосочетания. Более того, даже тот факт, что в соцсети уже начали появляться слухи о том, что Ксения выбрала себе свадебное платье, судя по всему, никак не волнует парочку.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:56

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