В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько информаторов принялись распространять сообщения о том, что скандальная тележурналистка и светская дама Ксения Собчак второй раз находится в интересном положении. К слову, сама бывшая телеведущая «Дома-2» эту новость не комментирует.
Не секрет, что после того, как Максим Виторган и Ксения Собчак официально расторгли брак, они перестали выносить свою частную жизнь на всеобщее обозрение. Вот только слухи о грядущих переменах в их судьбах появляются в социальных сетях с завидным постоянством.
Так, недавно СМИ начали писать, что Собчак собралась замуж за нового избранника, режиссера и писателя Константина Богомолова, а считанные часы назад в Сети появились сообщения, что 37-летняя звезда «Дома-2» и вовсе находится в ожидании еще одного наследника.
Стоит напомнить, что впервые сообщения о том, что Собчак в ближайшее время снова станет мамой, появились после того, как внимательные фанаты заметили округлившиеся формы светской дамы в документальном кинофильме «Беслан. День незнаний». Тогда в кадре экс-ведущая «Дома-2» появляется в черном наряде, который хорошо подчеркнул изменения в ее фигуре. Через несколько дней эти сведения подтвердили инсайдеры, пишет «СтарХит».
Нужно сказать, что и Собчак, и Богомолов хранят молчание не только относительно предполагаемого интересного положения светской дамы, но и касаемо ближайшего бракосочетания. Более того, даже тот факт, что в соцсети уже начали появляться слухи о том, что Ксения выбрала себе свадебное платье, судя по всему, никак не волнует парочку.
Не секрет, что после того, как Максим Виторган и Ксения Собчак официально расторгли брак, они перестали выносить свою частную жизнь на всеобщее обозрение. Вот только слухи о грядущих переменах в их судьбах появляются в социальных сетях с завидным постоянством.
Так, недавно СМИ начали писать, что Собчак собралась замуж за нового избранника, режиссера и писателя Константина Богомолова, а считанные часы назад в Сети появились сообщения, что 37-летняя звезда «Дома-2» и вовсе находится в ожидании еще одного наследника.
Стоит напомнить, что впервые сообщения о том, что Собчак в ближайшее время снова станет мамой, появились после того, как внимательные фанаты заметили округлившиеся формы светской дамы в документальном кинофильме «Беслан. День незнаний». Тогда в кадре экс-ведущая «Дома-2» появляется в черном наряде, который хорошо подчеркнул изменения в ее фигуре. Через несколько дней эти сведения подтвердили инсайдеры, пишет «СтарХит».
Нужно сказать, что и Собчак, и Богомолов хранят молчание не только относительно предполагаемого интересного положения светской дамы, но и касаемо ближайшего бракосочетания. Более того, даже тот факт, что в соцсети уже начали появляться слухи о том, что Ксения выбрала себе свадебное платье, судя по всему, никак не волнует парочку.