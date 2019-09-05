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Родные Юлии Началовой начали перевозить вещи из ее квартиры

Родные Юлии Началовой начали перевозить некоторые вещи из квартиры певицы. Недавно мать и отец артистки привезли к себе домой ее большое белое пианино, на нем любит играть дочь исполнительницы Вера Алдонина.
Родные Юлии Началовой начали перевозить вещи из ее квартиры

Об этом в Instagram рассказала PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева. Она разместила снимок Веры Алдониной вместе с родителями артистки, сделанный во время недавней линейки в школе. Дочь звезды выглядит счастливой, однако, как отметила Анна Исаева, так считают не все. Ей уже не раз задавали вопросы относительно того, как живет наследница исполнительницы. Многие уверены, что на этих снимках дочь знаменитости выглядит грустной, но сама PR-директор с этим не согласна. Она считает, что глаза Веры Алдониной наоборот горят и кажутся счастливыми.

Анна Исаева также рассказала о том, что родные Юлии Началовой начали перевозить вещи из ее квартиры. Недавно они забрали оттуда большое белое пианино, на котором регулярно занималась дочь певицы. Сейчас его доставили в дом родителей артистки, где после смерти матери проживает Вера Алдонина. Теперь она сможет вернуться к регулярным занятиям.

PR-директор Юлии Началовой рассказала и о том, чем сейчас увлекается дочь звезды. Девочка очень любит музыку и живопись, поэтому уделяет им практически все свободное время. Она также принимает участие в постановке школьных мюзиклов и регулярно наигрывает бабушке разные произведения из них.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:00

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