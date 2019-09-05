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Британка рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера

Британка рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера. По словам жительницы Дартфорда, ее бюст увеличился за год почти в два раза, что крайне негативно сказалось на здоровье.

26-летняя жительница графства Кент всегда выделялась пышными формами, которыми очень гордилась, но за последний год ситуация в корне изменилась – бюст Элис Уискин увеличился на целых 5 размеров. Теперь грудь доставляет британке больше хлопот, чем радости. Ежедневная рутинная работа по дому, а также уход за двухлетней дочерью стали для нее настоящим испытанием: кроме того, что выполнять привычные действия стало неудобно, из-за тяжести груди 13-го размера у женщины начала постоянно болеть спина.

Элис Уилкинс рассказала журналистам местного издания «Kent live», что собирается пойти на крайние меры и уже начала сбор средств на уменьшение груди. По словам британки, четырехчасовая операция, в ходе которой ей "сделают" привычный пятый размер, призвана помочь вернуть женщине радость жизни и стабилизировать показатели здоровья. Жительница Дартфорда осознает, что после хирургического вмешательства вряд ли сможет кормить детей грудью, а также понимает, что риск повторного увеличения бюста все равно будет присутствовать, но все же решительно настроена на операцию. Удаленную во время процедуры ткань Уилкинс планирует пожертвовать тем, кто, победив рак молочных желез, собирается восстанавливать их хирургическим путем.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:33

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