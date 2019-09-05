«Разлеглась прынцесса»: Анжелика Ревва пошутила над Светланой Лободой в самолете
Известная исполнительница Светлана Лобода показала, как она вынуждена отдыхать в самолете. Эту ситуацию прокомментировала супруга популярного комика Александра Реввы Анжелика, пошутив над певицей словами «разлеглась прынцесса».
Плотный гастрольный график Светланы Лободы не позволяет ей отдыхать дома. Поэтому артистка вынуждена спать не только в гостиницах, но и даже во время перелетов. Для них звезда использует личный самолет, имеющий отдельную спальную комнату. В ней знаменитость может расположиться на большом мягком диване и отдохнуть. Недавно она разместила в Instagram фотографию такого сна. Исполнительница лежит на диване прямо в пижаме и с повязкой на глазах.
Это обновление прокомментировала Анжелика Ревва, супруга известного комика Александра Реввы. «А ну подвинься! Разлеглась прынцесса», - написала она. Светлана Лобода не осталась в стороне и ответила: «Иди ко мне».
Обычные поклонники артистки отметили, что подобные перелеты должны серьезно утомлять певицу, ведь у нее практически нет времени на полноценный отдых. Они пожелали Светлане Лободе удачных выступлений и скорейшего отпуска.
Напомним, сейчас знаменитость отправилась в Клайпеду, Литва, где даст очередной концерт в рамках своего тура.
Плотный гастрольный график Светланы Лободы не позволяет ей отдыхать дома. Поэтому артистка вынуждена спать не только в гостиницах, но и даже во время перелетов. Для них звезда использует личный самолет, имеющий отдельную спальную комнату. В ней знаменитость может расположиться на большом мягком диване и отдохнуть. Недавно она разместила в Instagram фотографию такого сна. Исполнительница лежит на диване прямо в пижаме и с повязкой на глазах.
Это обновление прокомментировала Анжелика Ревва, супруга известного комика Александра Реввы. «А ну подвинься! Разлеглась прынцесса», - написала она. Светлана Лобода не осталась в стороне и ответила: «Иди ко мне».
Обычные поклонники артистки отметили, что подобные перелеты должны серьезно утомлять певицу, ведь у нее практически нет времени на полноценный отдых. Они пожелали Светлане Лободе удачных выступлений и скорейшего отпуска.
Напомним, сейчас знаменитость отправилась в Клайпеду, Литва, где даст очередной концерт в рамках своего тура.