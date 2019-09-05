«Разлеглась прынцесса»: Анжелика Ревва пошутила над Светланой Лободой в самолете

Плотный гастрольный график Светланы Лободы не позволяет ей отдыхать дома. Поэтому артистка вынуждена спать не только в гостиницах, но и даже во время перелетов. Для них звезда использует личный самолет, имеющий отдельную спальную комнату. В ней знаменитость может расположиться на большом мягком диване и отдохнуть. Недавно она разместила в Instagram фотографию такого сна. Исполнительница лежит на диване прямо в пижаме и с повязкой на глазах.Это обновление прокомментировала Анжелика Ревва, супруга известного комика Александра Реввы., - написала она. Светлана Лобода не осталась в стороне и ответила:Обычные поклонники артистки отметили, что подобные перелеты должны серьезно утомлять певицу, ведь у нее практически нет времени на полноценный отдых. Они пожелали Светлане Лободе удачных выступлений и скорейшего отпуска.Напомним, сейчас знаменитость отправилась в Клайпеду, Литва, где даст очередной концерт в рамках своего тура.