АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
EUR 73.06 USD 66.50
Курс валют на 05.09.2019

«Разлеглась прынцесса»: Анжелика Ревва пошутила над Светланой Лободой в самолете

Известная исполнительница Светлана Лобода показала, как она вынуждена отдыхать в самолете. Эту ситуацию прокомментировала супруга популярного комика Александра Реввы Анжелика, пошутив над певицей словами «разлеглась прынцесса».
«Разлеглась прынцесса»: Анжелика Ревва пошутила над Светланой Лободой в самолете

Плотный гастрольный график Светланы Лободы не позволяет ей отдыхать дома. Поэтому артистка вынуждена спать не только в гостиницах, но и даже во время перелетов. Для них звезда использует личный самолет, имеющий отдельную спальную комнату. В ней знаменитость может расположиться на большом мягком диване и отдохнуть. Недавно она разместила в Instagram фотографию такого сна. Исполнительница лежит на диване прямо в пижаме и с повязкой на глазах.

Это обновление прокомментировала Анжелика Ревва, супруга известного комика Александра Реввы. «А ну подвинься! Разлеглась прынцесса», - написала она. Светлана Лобода не осталась в стороне и ответила: «Иди ко мне».

Обычные поклонники артистки отметили, что подобные перелеты должны серьезно утомлять певицу, ведь у нее практически нет времени на полноценный отдых. Они пожелали Светлане Лободе удачных выступлений и скорейшего отпуска.

Напомним, сейчас знаменитость отправилась в Клайпеду, Литва, где даст очередной концерт в рамках своего тура.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать покойного Децла носит одежду…
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают…
Олег Газманов похвастался обнаженным…
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без…
Избранница Алексея Учителя Юлия Пересильд отмечает…
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов…
83-летняя американка похвасталась свиданиями с молодыми парнями из…
В Сети обсуждают сходство во внешности Яны Шафеевой и матери Захара…
«Тяжело все время быть честным»: Дима Билан рассказал о причине своего нежелания возвращаться в шоу…
Новый BMW M2 получит гибридную версию в 2022…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров считает виновной в неподобающем поведении Алены Савкиной ее…
Родные Юлии Началовой начали перевозить вещи из ее…
Роскачество собирается создать панель мониторинга запросов…
«Разлеглась прынцесса»: Анжелика Ревва пошутила над Светланой Лободой в…
Смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили Android…
Ксения Собчак заявила, что Крым нужно вернуть…
Британка рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го…
Муж Полины Гагариной обнаружил, что в Сети продают бикини Ольги…
Ученые связали употребление грибов со сниженным риском рака предстательной…
Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от Никиты…
Ученые: Одинокие подростки не менее социальны, чем состоящие в романтических отношениях…
В Сети сообщили о второй беременности Ксении…
Британка умерла из-за того, что врачи не заметили у нее перелом…
Лариса Гузеева вернулась в Instagram после хакерской атаки на ее…
Представлен ТОП лучших электрокаров…
Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel ради сериала на…
В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей…
Айза Анохина похвасталась квартирой после…
Инсайдеры: Смартфон Google Pixel 4 появится в четырёх…
Роза Сябитова обещала женить солиста "Иванушек International" Андрея…
Учёные объяснили, почему северные народы болеют диабетом реже…
Алсу показала в Instagram кадр из осенней…
Ночные изменения в атмосфере Марса могут раскрыть тайну образования…
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на…
Стало известно, о каких проблемах с организмом может рассказать лицо…
Александр Малинин трогательно поздравил сына Никиту с…
Euro NCAP показал краш-тексты семи новинок…
Эксперты "Яндекс.Маркет" назвали пять популярнейших смартфонов в…
Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день…
Видеоагентство Ruptly запустило проект "Дневник группы Дятлова: последняя…
Просмотреть все новости