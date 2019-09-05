Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от Никиты Преснякова

Алена Краснова призналась, что часто путешествует без Никиты Преснякова, но при этом в отношениях с супругом царит доверие, любовь и полная гармония, основанная на уважении друг к другу. Эти факторы модель считает важными, поскольку без них раздельный отдых невозможно было бы реализовать. Артистка отметила, что не устает от мужа, как и он от нее, а в таком путешествии они позволяют друг другу соскучиться сильнее. В ответ на разрешение уехать отдыхать в одиночестве Краснова позволяет Преснякову отправляться на выходные с друзьями. Звезда не отрицает, что в каждой паре все индивидуально, а у них раздельный отдых помогает “подогреть” чувства друг к другу.Поклонники выразили свое мнение на этот счет, отметив, что совместный отдых помогает паре провести время друг с другом, если в обычной жизни супруги нечасто видятся из-за работы. Многие фолловеры сошлись во мнении, что у Алены Красновой довольно зрелая позиция.