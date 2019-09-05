Лариса Гузеева вернулась в Instagram после хакерской атаки на ее страницу

В новом посте в своем Instagram-аккаунте Лариса Гузеева пообещала поклонникам опубликовать множество фото, видео и историй, отметив, что ей вернули ее страницу. Фолловеры помнят, что последним перед взломом артистка опубликовала фирменный рецепт яблочного варенья. Звезда разместила соответствующий пост 15 августа, но вскоре доступ к ее странице получили злоумышленники. С тех пор продолжалась борьба за право владения аккаунтом, на который подписаны более миллиона поклонников Гузеевой.Некоторые поклонники, запомнившие рецепт яблочного варенья, смогли поблагодарить артистку. Также многие приветствовали Гузееву в комментариях и поздравили с победой над хакерами.