Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel ради сериала на Disney+

Роберт Дауни-младший, по утверждениям инсайдеров, может появиться в сериале на Disney+, снятом по серии комиксов “Железное сердце”. Ведущая героиня Рири Уильямс решает создать для личного использования костюм, который походит на броню “Железного человека”. Последний начинает фигурировать в тот момент, когда пребывает в коме, но все равно оказывает помощь девочке-подростку, участвуя в ее тренировках в виде виртуального помощника. Имеются сведения, что озвучкой нового персонажа будет заниматься экранный Тони Старк.На данный момент эта информация не нашла официального подтверждения у Marvel, но прежде звезда Голливуда поддерживал инициативу запуска сериала. Многие поклонники Железного человека выразили разочарование в социальных сетях после того, как их любимый персонаж не появился в эпизоде “Человек-паук: Вдали от дома”.