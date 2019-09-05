Представлен ТОП лучших электрокаров современности
Эксперты представили свой ТОП лучших электрокаров современности. Эти автомобили могут похвастаться не только электрическими двигателями, но и отличными ходовыми характеристиками, сочетающимися со стильным дизайном.
Открывает ТОП лучших электрокаров современности Nissan Leaf. Модель может похвастаться серьезным запасом хода и полуавтоматической системой управления ProPilot. Авто поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Машина также оснащена системой рекуперативного торможения. Следующий электрический автомобиль, отмеченный экспертами, – это BMW i3. Авто похвастается сочетанием современного дизайна, скорости и компактности. Модель имеет хороший запас хода и систему рекуперативного торможения, а также фирменную навигацию BMW.
В ТОП лучших электрокаров попала Renault Zoe. Своим внешним видом она напоминает модель Renault Clio, работающую на газу. Авто имеет компактные размеры, подходящие для улиц ЕС. KIA Niro EV также оказалась в списке. Несмотря на то, что модель является полноценным электрокаром, она получила более традиционный дизайн. Имеется поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
Audi e-tron тоже оказалась в ТОП. Это стильный внедорожник премиум класса, имеющий спортивный внешний вид и множество полезных функций. Tesla Model 3 была названа экспертами лучшим вариантом по соотношению цены и качества. Она имеет стильный внешний вид и функциональный салон.
Открывает ТОП лучших электрокаров современности Nissan Leaf. Модель может похвастаться серьезным запасом хода и полуавтоматической системой управления ProPilot. Авто поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Машина также оснащена системой рекуперативного торможения. Следующий электрический автомобиль, отмеченный экспертами, – это BMW i3. Авто похвастается сочетанием современного дизайна, скорости и компактности. Модель имеет хороший запас хода и систему рекуперативного торможения, а также фирменную навигацию BMW.
В ТОП лучших электрокаров попала Renault Zoe. Своим внешним видом она напоминает модель Renault Clio, работающую на газу. Авто имеет компактные размеры, подходящие для улиц ЕС. KIA Niro EV также оказалась в списке. Несмотря на то, что модель является полноценным электрокаром, она получила более традиционный дизайн. Имеется поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
Audi e-tron тоже оказалась в ТОП. Это стильный внедорожник премиум класса, имеющий спортивный внешний вид и множество полезных функций. Tesla Model 3 была названа экспертами лучшим вариантом по соотношению цены и качества. Она имеет стильный внешний вид и функциональный салон.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:34