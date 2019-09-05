Представлен ТОП лучших электрокаров современности





Открывает ТОП лучших электрокаров современности Nissan Leaf. Модель может похвастаться серьезным запасом хода и полуавтоматической системой управления ProPilot. Авто поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Машина также оснащена системой рекуперативного торможения. Следующий электрический автомобиль, отмеченный экспертами, – это BMW i3. Авто похвастается сочетанием современного дизайна, скорости и компактности. Модель имеет хороший запас хода и систему рекуперативного торможения, а также фирменную навигацию BMW.В ТОП лучших электрокаров попала Renault Zoe. Своим внешним видом она напоминает модель Renault Clio, работающую на газу. Авто имеет компактные размеры, подходящие для улиц ЕС. KIA Niro EV также оказалась в списке. Несмотря на то, что модель является полноценным электрокаром, она получила более традиционный дизайн. Имеется поддержка Apple CarPlay и Android Auto.Audi e-tron тоже оказалась в ТОП. Это стильный внедорожник премиум класса, имеющий спортивный внешний вид и множество полезных функций. Tesla Model 3 была названа экспертами лучшим вариантом по соотношению цены и качества. Она имеет стильный внешний вид и функциональный салон.