Айза Анохина похвасталась квартирой после ремонта

Недавно Айза Анохина завершила ремонт в московской квартире, отметив, что дизайн получился довольно холодным, что она решила исправить деревянными столами и шторами молочного цвета. На кадрах артистка демонстрирует шторы на дистанционном управлении, отметив, что они были ее давней мечтой. На видео запечатлен младший сын ведущей и ее второго супруга Дмитрия Анохина, которого назвали Элвис. Недавно семья вернулась с отдыха на Бали, а сейчас активно обживают обновленные апартаменты. В своем посте артистка отметила, что для каждого здесь нашлась собственная комната, а гостиная объединяет кухню, столовую и зону отдыха.Айза Анохина пообещала всю неделю делиться в социальных сетях кадрами из собственной квартиры. Многие поклонники в комментариях похвалили дизайнерские решения в интерьере гостиной.