АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохое состояние полости рта связано с ухудшением познавательной способности и…
EUR 73.06 USD 66.50
Курс валют на 05.09.2019

Айза Анохина похвасталась квартирой после ремонта

Российская ведущая и бьюти-блогер Айза Анохина показала свою квартиру в Москве после ремонта. Артистка опубликовала соответствующее видео в сети Instagram.

Недавно Айза Анохина завершила ремонт в московской квартире, отметив, что дизайн получился довольно холодным, что она решила исправить деревянными столами и шторами молочного цвета. На кадрах артистка демонстрирует шторы на дистанционном управлении, отметив, что они были ее давней мечтой. На видео запечатлен младший сын ведущей и ее второго супруга Дмитрия Анохина, которого назвали Элвис. Недавно семья вернулась с отдыха на Бали, а сейчас активно обживают обновленные апартаменты. В своем посте артистка отметила, что для каждого здесь нашлась собственная комната, а гостиная объединяет кухню, столовую и зону отдыха.

Айза Анохина пообещала всю неделю делиться в социальных сетях кадрами из собственной квартиры. Многие поклонники в комментариях похвалили дизайнерские решения в интерьере гостиной.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Инсайдеры: Смартфон Google Pixel 4 появится в четырёх…
Роза Сябитова обещала женить солиста "Иванушек International" Андрея…
Учёные объяснили, почему северные народы болеют диабетом реже…
Алсу показала в Instagram кадр из осенней…
Ночные изменения в атмосфере Марса могут раскрыть тайну образования…
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на…
Стало известно, о каких проблемах с организмом может рассказать лицо…
Александр Малинин трогательно поздравил сына Никиту с…
Euro NCAP показал краш-тексты семи новинок…
Эксперты "Яндекс.Маркет" назвали пять популярнейших смартфонов в…
Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день…
Видеоагентство Ruptly запустило проект "Дневник группы Дятлова: последняя…
Уфолог нашел в кратерах Марса два корабля…
Дана Борисова не смогла сказать, в каком классе учится ее…
Lexus представила обновленные кроссоверы RX350, RX350L и…
Елена Малышева рассказала, как сбросить избыточный вес за две…
Игорь Николаев представил собственные вариации на тему «Третьего…
Актер Роман Маякин рассказал о причинах расставания с Еленой…
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно рассказала о своих грандиозных…
Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев: «Я не позволю Илье обижать…
Найден новый способ борьбы с аллергией на…
Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель отказала Роману Макееву в усыновлении…
Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита Марсо ответила на все обвинения Ксении…
Ученые: Плохое состояние полости рта связано с ухудшением познавательной способности и…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина считает себя верной и порядочной…
Amazon тестирует уникальную систему оплаты товаров взмахом…
Экс-участнице проекта "Дом-2" Тате Блюменкранц теперь придется ждать алиментов от Валерия…
Участников проекта "Дом-2" Иосифа Оганесяна и Дмитрия Дмитренко посадят на детектор…
Ученые: У тиранозавра был "кондиционер" в…
Бари Алибасов пожаловался на угрозы расправы от Ольги…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров обвинил Алену Рапунцель в алкоголизме и…
Исаак Калина выступил на заседании Клуба директоров школ России в рамках форума «Город…
В Сети вспомнили о российском пикапе «Гренадер», разработанном…
Прохору Шаляпину стало плохо от новостей о смерти…
Ученые связали низкий уровень жизни с сердечной…
Магистр игры «Что? Где? Когда?» рассказал о причинах успеха…
"Я верю, что так пища даже лучше переваривается": Американская модель Эшли Робертс рассказала об идеальной фигуре и пристрастии к…
Комиссия по вмешательству в дела России будет использовать журналистские…
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин задумался о неприязненном отношении людей к…
Ноутбук Acer Swift 5 стал самым легким в…
Просмотреть все новости