В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей Facebook
Компания Facebook попала в очередной скандал, связанный с утечкой личной информации пользователей. В Сети была опубликована база данных с 419 млн ученых записей с номерами телефонов, некоторые из них также содержали имена, пол и страну проживания.
В последние годы социальная сеть Facebook регулярно попадает в скандалы, связанные с утечкой личной информации пользователей. Совсем недавно в Сеть утекла база данных людей, в ней находилось около 419 млн записей. Все они содержали идентификационный номер аккаунта и привязанный к нему телефон. Иногда также указывалось имя, пол и страна проживания. Так, 133 млн учетных записей принадлежало жителям США, 50 млн – Вьетнама и еще 18 млн – Великобритании.
Эксперты отметили, что эта база данных пользователей Facebook может быть использована для рассылки спама множеству людей. В настоящий момент личные данные пользователей уже удалены из Сети, но до этого они находились там в свободном доступе.
Компания Facebook прокомментировала ситуацию и заявила, что эта база данных была собрана до апреля 2018 года. Тогда в социальной сети можно было осуществлять поиск пользователей по их номеру телефона. Как только выяснилось, что ее можно использовать для получения личных данных людей – от нее отказались. Также компания отметила, что с тех пор не отмечала попыток взлома аккаунтов пользователей, чьи данные были получены с помощью этой лазейки.
В последние годы социальная сеть Facebook регулярно попадает в скандалы, связанные с утечкой личной информации пользователей. Совсем недавно в Сеть утекла база данных людей, в ней находилось около 419 млн записей. Все они содержали идентификационный номер аккаунта и привязанный к нему телефон. Иногда также указывалось имя, пол и страна проживания. Так, 133 млн учетных записей принадлежало жителям США, 50 млн – Вьетнама и еще 18 млн – Великобритании.
Эксперты отметили, что эта база данных пользователей Facebook может быть использована для рассылки спама множеству людей. В настоящий момент личные данные пользователей уже удалены из Сети, но до этого они находились там в свободном доступе.
Компания Facebook прокомментировала ситуацию и заявила, что эта база данных была собрана до апреля 2018 года. Тогда в социальной сети можно было осуществлять поиск пользователей по их номеру телефона. Как только выяснилось, что ее можно использовать для получения личных данных людей – от нее отказались. Также компания отметила, что с тех пор не отмечала попыток взлома аккаунтов пользователей, чьи данные были получены с помощью этой лазейки.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:15