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Роза Сябитова обещала женить солиста "Иванушек International" Андрея Григорьева-Аполлонова

Роза Сябитова обещала женить солиста "Иванушек International", расторгнувшего брак с женой. Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что рассматривает такую возможность.
Роза Сябитова обещала женить солиста "Иванушек International" Андрея Григорьева-Аполлонова

В беседе с журналистами сваха Роза Сябитова предложила певцу из популярной группы "Иванушки International" подыскать себе невесту в программе "Давай поженимся!". Ведущая отметила, что кандидаток подобрать 49-летнему артисту будет легко. Он способен прокормить семью, ведь владеет недвижимостью, автомобилем и доходным делом. По мнению свахи, к Григорьеву-Аполлонову выстроится целая очередь из невест.

В своём Instagram сам певец признался, что команда Андрея Малахова пригласила его сняться в программе телеведущего и обсудить развод с женой Марией. Исполнитель отказался выносить личную жизнь на публику, ведь в расторжении его брака нет ничего особенного.

"Я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан! Лучше схожу к Гузеевой или в "Дом-2"!" - написал Григорьев-Аполлонов.

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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 07:49

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